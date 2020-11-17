梁家騮診所網頁貼癌病篩檢優惠　被指涉違專業守則　求司法覆核

前醫學界立法會議員梁家騮醫生，被指其診所在網上刊登有關胃癌及腸癌篩檢的優惠，涉違反專業守則內，醫生不得為招徠病人提供資料的規定，並決定就此召開聆訊，但梁認為胃癌及腸癌篩檢為適合大眾及必要的醫療服務，醫委會忽略了廣告可為病人在必要的醫療服務上，提供財務協助，當中涉公眾利益。因此，他昨（17日）提出司法覆核，指守則限制過闊，涉違《基本法》。

申請人為梁家騮，答辯方為醫委會。入稟狀指，梁於2018年12月11日收到醫委會通知，指他在診所網頁刊登有關早期胃癌及腸癌篩檢優惠計劃廣告，以及在診所Facebook專頁推廣早鳥優惠，涉違反專業守則中，不得提供資料招徠病人或兜攬生意的規定，要求他出席初步偵訊委員會的會議。

解釋胃及腸癌屬大眾醫療服務

衛生署稱胃癌及腸癌在港屬常見的癌症，早期篩檢有助減低死亡率，梁去信解釋，胃癌及腸癌篩檢屬適合大眾及必要的醫療服務，與醫學美容服務不同，但醫委會仍決定召開紀律聆訊，並定於12月8日進行。

言論自由包登廣告自由

梁在入稟狀續指，言論自由包括刊登廣告的自由，雖然梁不爭議有必要限制醫療資訊的發放，並同意在部份情況下，優惠推廣資訊會造成商業化及影響病人判斷。不過，梁認為醫委會不能一刀切禁止醫生發佈價格資料，若有關守則以廣義詮釋，將會令醫生將無法向病人提供優惠價或準確的價格。

認為守則限制太廣涉違憲

梁認為，醫委會忽略了廣告為病人在必要的醫療服務上，提供財務協助，當中涉及莫大的公眾利益，廣告也不會誘市民接受不必要的醫療服務，認為守則限制太廣，當中涉違憲。

案件編號：HCAL2267/2020