醫學界再現政見之爭　醫委會6席位改選　黃藍兩陣營搶攻

負責處理醫生發牌及投訴等事務的醫務委員會，32名委員當中有6人任期屆滿，正進行改選。其中3席將由全體醫生於年底前選出，曾聯署撐警執法的韋玉珍將爭取連任，挑戰者包括曾多番就社會事件發聲的公共醫療醫生協會會長馬仲儀。 餘下3席將由醫學會逾20名會董投票並提名，料11月初會有結果。醫學會今年7月舉行換屆選舉，由被視為「黃營」的蔡堅醫生團隊勝出。今次醫委會選舉是繼醫學會現「黃藍之戰」後，再出現壁壘分明的選舉。

全體醫生直選12月初截止投票 工會會長對壘撐警醫生

醫委會今次改選的其中3席將由全體醫生選出，現任委員是醫學會副會長鄭志文、曾聯署支持警隊嚴正執法的養和醫院麻醉科名譽顧問醫生韋玉珍，及早前曾報名參選立法會醫學界的林哲玄，3人當中，鄭及韋爭取連任。

新加入戰團的3人，則包括香港公共醫療醫生協會會長馬仲儀、醫學會會董覃天笙，以及執照醫生醫學會主席、外籍醫生馬思特（Marcus Marcet） 。

馬仲儀去年以工會會長身份，多次就社會事件中有人受傷發聲，覃天笙則是今屆醫學會「黃營」蔡堅醫生的團隊，兩人與鄭志文同獲醫學會、公共醫療醫生協會、前線醫生聯盟及政府醫生協會支持，組織籲會員「三票全投」該三人。醫生近日已陸續收到選票，需於12月3日前郵遞投票。

蔡堅團隊今年中勝出醫學會換屆選舉。（Unity in Diversity - 蔡堅醫生 HKMA 團隊Facebook專頁圖片）

共10人爭6席 當中5人屬醫學會「黃營」

至於同樣需改選的餘下3席會由醫學會提名，目前由龐朝輝、佘達明及何鴻光擔任，三人均爭取連任，其中龐及佘兩人有實名聯署撐警，而何鴻光則是現屆醫學會會董。而醫學會副會長麥肇敬及會董陳以誠，將參與競逐醫學會提名席。

值得一提的是，醫學會今年7月舉行換屆選舉，由被視為「黃營」的蔡堅醫生12人團隊勝出，而今次醫學會提名的席位，將由28名醫學會會董會成員內部投票選出，據悉醫學會將於10月23日舉辦內部選舉論壇，會董其後投票，料11月初有結果後提交至醫委會。