【栢志高請辭】早9個月走人　栢志高向內部稱︰政府要我提早離任

西九文化區管理局再有人事變動，行政總裁栢志高（Duncan Warren Pescod）已提出請辭，據消息指，他將於未完成第2個任期的前提下，今年11底正式離任，管理局稍後將展開全球招聘，盡快尋覓下任接任人。 栢志高今日如常出席西九文化區管理局董事局會議，會上有討論其辭任事宜。據了解，栢志高在會上亦有向眾人承認已辭職，但未提及請辭原因。有消息人士透露，柏志高合約原定於明年 8 月到期，惟政府希望他提早離任，即請辭一事未必為栢志高自願。

栢志高今日如常出席西九文化區管理局董事局會議，會上有交代請辭事宜。（張嘉敏攝）

栢志高是英國裔港人，他於2014年加入管理局，出任營運總裁，並於翌年8月獲委任為行政總裁，接替請辭的連納智 (Michael Lynch) ，據知他將於今年11月正式離任，即其於西九文化區管理局生涯，共歷時5年3個月。

栢志高向員工發電郵︰政府要求他提早離任

《香港01》取得栢志高向西九管理局員工發出的部分內部電郵內容，栢志高稱，今年7月曾告知西九董事局主席唐英年其意願，雙方已同意會等到明年8月合約完結後離任。但不幸地，唐英年向他轉達政府指示，指政府方面已決定，要求他提早離任，故同意提早於11月底離任。

栢志高是退休高官，曾於港府多個部門服務逾33年，包括前民政科、前保安科、地政總署、前市政總署、前政務總署、前公務員事務局等。他於2008至2010年出任商務及經濟發展局常任秘書長（通訊及科技），以及於2010至2014年出任運輸及房屋局常任秘書長（房屋）兼房屋署署長。

對於下任人選條件，中大文化研究系的客座教授何慶基認為，CEO應以營運，財務等行政能力為主，藝術決定則可交予專家，未來日子需要靈活運作和創意兼備，惟現時西九運作，政府官僚影響佔主，董事局亦未能盡攬各方專才，在這困難時刻及運作架構，相信接任者需具一定韌力。有劇團總監認為，難寄望西九可改變整個香港藝術環境，但期盼下任CEO更貼地，以及帶領西九更具透明度。有西九中人則期望，未來人選倘側重商業營運、理財為主，應以藝術專才輔助，反之亦然，以免領導方針出現傾斜。

西九管理局︰雙方同意11月28日完約

西九文化區管理局傍晚則發新聞稿指，管理局及行政總裁栢志高先生雙方同意的情況下，管理局董事局通過栢志高先生的聘用條款將於2020年11月28日終結。發言人又指，管理局董事局主席唐英年讚揚栢志高於過去六年，竭盡所能實現西九文化區項目的發展。



管理局將以公開及透明的方式進行全球招聘，物色行政總裁的繼任人選；另管理局將會向政府尋求借調人選作為過渡安排，詳情將會適時公布。