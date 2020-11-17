運輸業失業率升至17年高位　工會：有公司要求司機12月起停薪留職

新冠肺炎重創各行各業，最新一季失業率維持6.4%高位，當中運輸業失業率升幅較大，較上月公布數字急升0.6個百分點，達到6.2%。有運輸業工會指，重災區包括旅遊巴司機、船務從業員。據工會了解，已有數間公司要求司機12月起停薪留職，拒絕便視作離職裁員。有學者分析指，失業率急升，與國泰早前大幅裁減5,300人有關。

政府今日（17日）公布失業率最新數字．8月至10月的失業率維持在6.4%，與上一期（7至9月）數字相同，並列近16年新高。按行業分析，運輸業的失業率急升0.6個百分點至6.2%，為接近17年來的高位。至於與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率在今期較上期下跌0.5個百分點至11.2%。其中，餐飲服務活動業的失業率下跌至14.8%。



▼國泰大裁員▼

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工會：國泰裁員是「開了第一槍」



汽車交通運輸業總工會主席陳兆華指，重災區一直是旅遊巴司機、船務從業員，又指業界已捱了好多個月，有保就業計劃時仍可「吊下盬水」，但保就業月底結束，已有數間大公司表明，要求員工自12月起停薪留職，「唔簽（同意書）就裁員」。他相信，裁員潮將至，期望政府推出失業援助金。



職工盟統籌幹事王宇來則形容，國泰早前大幅裁員是「開了第一槍」，隨後已有其他航空公司表明裁員。他又指，航空、物流等行業，受外國疫情影響，惟疫情仍未明朗，料陸續有公司宣布裁員。

學者：急升與國泰裁員有關

中大商學院高級講師李兆波相信急升與國泰早前大幅裁減5,300人有關。（資料圖片）

中大商學院高級講師李兆波指，國泰早前大幅裁員5,300名駐港職員，解釋了運輸業失業率最為嚴峻，急升0.6個百分點至6.2%。另外，他指零售、住宿及膳食服務業有相對明顯的下跌，相信與疫情緩和，政府放寬防疫措施，市民增加外出消費活動有關。他預計，保就業計劃結束後，失業率會惡化，明年初會上升破7%高位。