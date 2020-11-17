獨家｜消息：林鄭愛將馮程淑儀任西九CEO呼之欲出　董事局明審議

西九文化區管理局行政總裁( CEO )栢志高將於月底提早離職，董事局明日（18日）將召開定期會議。《香港01》接獲消息指，董事局會在會上審議由特首林鄭月娥「頭馬」、政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀，借調接任行政總裁。 《香港01》已就事件向政策創新與統籌辦事處，以及西九文化區管理局查詢。政策創新與統籌辦事處回應指，不會評論事件。

政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀，2017年時曾被時任西九董事局主席林鄭月娥欽點成為故宮文化博物館的「五人核心小組」。（資料圖片 / 林若勤攝）

延伸閱讀：林鄭愛將馮程淑儀料署任西九行政總裁 月中故宮博物館儀式或登場

現任行政總裁栢志高（Duncan Warren Pescod）原訂於明年8月完約，惟西九文化區管理局9月底公布，栢志高將提早於本月28日離任。管理局更會就栢志高的離任於全球招聘繼任人選；不過，栢志高則在其個私人社交平台指，政府從無就此事與他接觸，自己蒙在鼓裡。

屬全球招聘有人選前過渡安排

據悉，政府在全球招聘未有結果前，會借調人員作過渡安排。林鄭月娥「頭馬」，曾任康文署署長、前民政事務局常任秘書長，現任政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀被指是熱門人選。

馮程淑儀在2014年至2018年以民政事務局常任秘書長的身份，成為西九管理局的民政事務局代表成員。同時，她於更被時任西九董事局主席林鄭月娥欽點成為「五人核心小組」，參與西九故宮項目，不時為爭議解畫。

▼西九香港故宮文化博物館爭議▼

故宮文化博物館明進行平頂儀式

《香港01》上周日( 8日)引述消息指港府屬意由馮程淑儀「空降」西九文化區管理局。當時西九回覆查詢時，只重申將會向政府尋求借調人選作為過渡安排，詳情適時公布；公務員事務局其時也回覆指，政府正詳細考慮有關要求並作出合適安排，不評論揣測性報道。

將於兩年後正式落成啟用的西九香港故宮文化博物館，將於明日舉行平頂儀式，林鄭月娥是主禮嘉賓之一，但儀式將於閉門進行，不設傳媒採訪，暫未知馮程淑儀會否也列席。