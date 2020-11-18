確診大廈食肆｜元朗采葉庭患者走遍全港　曾光顧西環壹八壹冰室

本港新冠肺炎疫情持續，衞生署昨日（17日）公布錄得4宗確診個案，其中1宗為源頭不明的本地個案，其餘3宗均是輸入個案。衞生防護中心資料顯示，該名居於元朗采葉庭12座的源頭不明患者(個案5470)，從本月11至16日的5日內，足跡遍佈港九新界，包括西環創業商場、西環One-Eight-One Hotel內的「壹八壹冰室」、港鐵元朗站地下、元朗采葉庭11座、元朗形點II、長沙灣陸佰中心，他於12日發病，因此到部分地方時料有傳染能力。

患者到長沙灣及西環上班

本港今日增1宗源頭不明的本地個案，患者為任職工程的29歲男子（編號︰5470），居住元朗采葉庭第12座，公司位於長沙灣瓊林街陸佰中心，每周有兩至三天到西環創業商場的地盤上班。他於本月12日開始感到不舒服及喉嚨痛，並於同日求醫，其後他在本周日（15日）接受病毒測試，最後上班日期為周一（16日）。

兩患者都曾到西環One-Eight-One Hotel

根據衞生防護中心資料，該名確診男子於本月11日至15日期間，短短5日內曾到訪過5個地點，足跡遍佈港九新界，包括西環創業商場，港鐵元朗站地下、元朗采葉庭11座、元朗形點II、長沙灣陸佰中心。而食肆方面，他亦曾到過西環One-Eight-One Hotel內的壹八壹冰室。

衞生防護中心在上周四（12日）公布的輸入個案5421、23歲女患者在One-Eight-One Hotel檢疫，她於上周三（11日）確診。新男患者則報稱在上周三光顧該酒店的壹八壹冰室。

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至於另外3宗輸入確診個案，分別居於東涌諾富特東薈城酒店（編號︰5468）、赤鱲角酒店逸泰居（編號︰5469），以及北角華美達盛景酒店（編號︰5471）。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日表示，初步確診個案中，亦有1宗無源頭個案。患者為76歲男的士司機，居於愉田苑，有密切接觸者於何文田旅港開平商會中學工作，學校要停課及大清洗。

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