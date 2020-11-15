確診大廈食肆｜48歲女患者曾到荃灣多處　包括鴻星、如心海景酒店

本地新冠肺炎疫情反彈，政務司司長張建宗更表示，第四波新型肺炎疫情「一觸即發」。衞生防護中心資料顯示，昨日（14日）確診的48歲女子（個案5444），曾到訪荃灣及觀塘多處，包括荃灣廣場鴻星中菜、荃灣如心海景酒店如粵滬中菜廳，及觀塘駿業熟食市場等；亦有患者曾到旺角始創中心潮．悅。 另外，新增確診患者住所遍布港、九、新界，當中包括鴨脷洲南灣9座、黃大仙慈康邨康潤樓等；大埔區亦再新增一名患者，居住於廣福邨廣仁樓。

▼11月16起收緊防疫措施▼

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第5444號個案為一名居於荃灣全．城匯第7座的48歲女子，在觀塘渣打銀行中心工作。她為11月11日公布確診44歲男子（個案5399）的家人，從檢疫中心送院。

根據衞生防護中心資料，5444號個案曾到觀塘駿業熟食市場，之後又曾到荃灣廣場鴻星中菜、荃新天地、楊屋道市政大廈、荃灣如心海景酒店如粵滬中菜廳等，其中如粵滬中菜廳，其家人44歲男子亦有到訪。

另外，確診個案住所遍布港、九、新界，其中從匈牙利抵港的35歲女子（個案5451），居於鴨脷洲南灣9座；從德國抵港的29歲男子（個案5458），入住黃竹坑奧華酒店‧南岸。此外，個案5455及5456為29歲及52歲女子，是5439號的家人，同住於黃大仙慈康邨康潤樓，其中5455曾到鳳德社區中心；5456就曾到旺角始創中心潮．悅。

大埔區出現多宗個案，今日公布確診的5457號個案，為72歲男子，居於廣福邨廣仁樓。他為個案5440的家人，亦是5433號的行山朋友。資料顯示，5457號曾到大埔墟街市。