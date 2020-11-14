確診大廈食肆｜源頭不明患者曾光顧旺角餐廳　盈館、金御酒家上榜

本港新冠肺炎疫情反彈，今天（14日）新增8宗確診個案，本地個案佔3宗，當中1宗感染源頭不明。無源頭患者居於慈雲山慈康邨康潤樓，曾光顧旺角創興廣埸盈館及胡社生行金御海鮮酒家。而另外兩名患者分別住在大埔廣褔邨廣仁樓和荃灣全．城滙第7座，未有暴露其他行蹤。

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（香港01製圖）

無源頭的患者是一名58歲男子（第5439宗個案），他住在慈雲山慈康邨康潤樓，於佐敦莊士倫敦廣場任職夜更保安，最後上班日為11月10日。

有患者曾光顧旺角創興廣場盈館。（香港01記者攝）

潛伏期間，他曾於11月5日光顧旺角創興廣埸盈館，以及胡社生行金御海鮮酒家；他在11月10日到過慈雲山毓華街64號，該地址為西醫汪育申診所。

58歲男患者在莊士倫敦廣場任職夜間保安，11月11日最後上班。（鄧穎琳攝）

有關連個案方面，一名68歲女子（第5440宗個案）的丈夫曾與一名確診者行山，被安排入檢疫中心。她居於大埔廣褔邨廣仁樓，自行到廣福邨的臨時中心接受檢測後確診，未有其他行蹤。

68歲女子（第5440宗個案）居於大埔廣褔邨廣仁樓。（資料圖片）

另一名患者是48歲女子（第5444宗個案），為早前確診者（第5399宗個案）的妻子，住在荃灣全．城滙第 7 座，於觀塘渣打銀行中心工作，亦沒有暴露其他行蹤。

至於輸入個案，全部患者均未入住酒店接受檢疫。

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