人大DQ｜劉兆佳指基本法不足應付目前局面　泛民總辭或影響參選

特區政府今（11日）宣布，根據全國人大常委會決定，宣布公民黨楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及會計界梁繼昌4名第六屆立法會議員，即時喪失立法會議員資格。19名民主派議員隨即宣布總辭。醫學界議員陳沛然及熱血公民鄭松泰則宣布留守議會。 全國港澳研究會副會長劉兆佳相信，泛民總辭在中央預料之內，但他說，總辭某程度會令中央覺得他們不願意尊重人大常委會權威，或會影響泛民日後參選資格。 劉兆佳又指，人大常委會的決定顯示中央表明在撥亂反正，確保「一國兩制」全面準確實施的決心、意志和能力，不希望香港人和反對派仍幻想可利用壓力和鬥爭逼使中央就範。他強調，人大常委會的決定亦會影響日後行政長官、選委會委員，及區議員日後參選和任職資格。

▼四名被取消資格議員▼

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非剝奪高度自治權 未來1年行政立法關係較暢順

劉兆佳回覆傳媒查詢時表示，「一國兩制」及《基本法》都是由中央制定，中央有權有責去確保全面準確實施，而香港整套制度由中央設立，人大常委會的做法只是解釋《基本法》104條涉及議員資格的問題，不能說是剝奪香港的高度自治權。

他又指，《基本法》中有列明如何褫奪議員資格，但認為條文本身已不足以應付目前局面，特區政府亦沒有能力去盡快恢復立法會的秩序，中央作為「一國兩制」及《基本法》的制定者，無可能不處理這問題。

劉兆佳預計，未來1年的行政立法關係一定比較暢順，重大政策可以快速出台，但政策的成敗得失，政府及建制派都要承擔最大責任，估計他們會謹慎行事。

劉兆佳說，香港目前已沒有溫和民主派，立法會內的都是激進反對派，而中央一直希望有較健康的忠誠反對派出現，願意在憲制及《基本法》框架內運作。至於民主派是否已不能再進入立法會，劉兆佳認為目前言之尚早，要視乎民主派日後是否願意調整立場。