新冠肺炎｜港府久未設指定檢疫酒店　專家斥屬防疫漏洞難「清零」

本港近月新增多宗輸入個案，有患者到港檢疫後疑將病毒帶入社區，理工大學最新研究亦證實近月病毒株與尼泊爾及印度輸入個案有關，港府今日（18日）起收緊部份檢疫安排，包括酒店檢疫房間不准外人探訪，高風險地區抵港領事人員亦須隔離檢疫。 呼吸系統科專科醫生梁子超受訪時斥，港府多個月來以一直未設定點的檢疫酒店，致潛在患者分散在多區酒店，增加社區傳播風險，警告政府若不堵塞好此漏洞，則無可能「清零」、難控制本地疫情，經濟亦無可能穩定地復甦。

呼吸系統科專科醫生梁子超（資料圖片）

梁子超接受港台節目《千禧年代》時認為，政府的新措施仍未補足所有輸入個案漏洞，因目前僅得十多個極高風險地區抵港者需檢疫，但全球多地疫情嚴峻，有部份人或在檢疫期完結後才確診，有可能會有走漏。

他續指，理大學者最新的研究顯示，本地新冠肺炎病毒株自9月後有改變，印證本港的檢疫安排有問題，以致令本地流行病毒品種改變，本港6月起南亞地區返港的輸入個案壓力已存在，但起初檢疫安排是政府以車輛送往檢疫中心「點對點」，其時的病毒品種源自其他獲豁免檢疫人士。至9月時，需檢疫人士可分散去不同的酒店隔離，病毒品種亦開始改變。

梁子超認為，港府一直未能設定點檢疫酒店，旅客自行坐公共交通工具往酒店，病毒亦有機會借的士司機等運輸人員擴散，他警告若防疫漏洞未堵塞，本地疫情無法迅速「清零」，而隨疫情不斷惡化，一些南亞地區來港的個案可引致社區傳播的風險不斷加大，政府再不收緊措施將難以控疫，經濟亦無可能穩定復甦。

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校園爆上呼吸道感染 梁子超：難辨新冠與呼吸道感染 要盡快做病毒檢測

近日多間學校爆發上呼吸道感染，幼稚園需停止面授課堂，而有爆發的學校需做新冠病毒檢測才可復課。梁子超認為，新型肺炎與上呼吸道感染的病徵相似，較難分辨，停課可防止新冠病毒傳播，而檢測應要盡快完成，又提醒若類似個案於中學或大專院校爆發應多加留意，或有較大機會屬新型肺炎。另外學校亦可要求有病徵的學童發病後應請假一天才可回校，以避免校內大型爆發。

對於個案數目突飆升，梁子超指上呼吸道感染已經是風土病，靠自然感染去控制，流行病學上，不少疾病一旦加強監察、個案就會湧現，不過目前適逢新型肺炎疫情反彈，當局為學童做病毒檢測為謹慎的安排。