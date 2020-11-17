新冠肺炎 | 收緊豁免檢疫 外交人員曾到高風險地區抵港需隔離

接連發生抵港外交人員豁免檢疫將病毒帶回社區的個案。政府今日（17日）公布，由明天（18日）起收緊獲豁免到港檢疫的外國領館及機構人員的檢測及隔離安排。過去十四天曾到訪極高風險地區者機場抵港後，須於指定地點或採集中心等候檢測結果並進行自我隔離十四天，總領事級別除外。

核政府明起收緊獲豁免到港檢疫的外國領館及機構人員的檢測及隔離安排。（資料圖片）

總領事或同等職級毋須隔離14天

政府發言人表示，按防控風險評估後，決定全面收緊入境的防控措施。由星期三（18日）起收緊獲豁免到港檢疫的外國領館及機構人員的檢測及隔離安排，特別是曾到訪極高風險地區的人員。目前在本港《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》下刊憲指明為極高風險的，包括15個地區：孟加拉、比利時、埃塞俄比亞、法國、印度、印尼、哈薩克斯坦、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、俄羅斯、南非、英國、美國及土耳其。

過去14天曾到訪以上極高風險地區的外國領館及機構人員，必須於出發前48小時內，在擁有ISO15189認證或獲當地政府認可的檢測機構，接受新冠病毒病核酸檢測並取得陰性結果；從機場來港後必須到衞生署的臨時樣本採集中心進行毒病檢測，並於採集中心或者指定地點或等候檢測結果；必須於所屬機構安排的地點自我隔離14天（總領事或同等職級的駐港代表除外）。

未曾到訪極高風險地區 毋須機場等候檢測結果

至於兩周内未曾到訪極高風險地區的外國領館及機構人員，如於出發前48小時內在獲認可的檢測機構已接受核酸檢測並取得陰性結果，機場抵港後留下檢測樣本便可離去； 否則須於指定地點或採集中心等候檢測結果。

而所有外國領館及機構人員抵港時均會獲發樣本瓶，必須依照指示於來港後第12天自行收集及交回深喉唾液樣本以再次進行毒病檢測；所屬機構須提供點對點交通，不得乘坐公共交通工具。

曾有印度及尼泊爾免檢領事人員回家同日確診

此前已數次發生豁免檢測的外交人員抵港進入社區後才確診的個案。10月15日一名從印度抵港的25歲印度駐港領使館人員在采集深喉唾液樣本後，未等結果便獲准離開，回到薄扶林居所後方知染疫。本月10日，尼泊爾抵港航班上7人確診，其中一名30歲尼泊爾領事館女職員，同樣因屬豁免檢疫人士身份，返回紅磡住所後方確診。上周五（13日）從匈牙利抵港的一名35歲女子，確診前曾回到鴨脷洲南灣住所，同樣屬於可獲豁免強制檢疫級別。

政府發言人昨表示，來港履行與政府相關運作的外國領館及機構人員，其豁免身份及行程受其公職人員身分及相關公務性質規管，以確保政府事務正常運作。儘管如此，當局認為有需要收緊相關豁免安排，以加強防範輸入個案，同時避免相關人員在豁免檢疫期間與本地社區的接觸，務求達致「精準防控」的策略目標。

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