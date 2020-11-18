書展2020｜舉辦前一周始決定是否「去馬」　書商：做又死唔做又死

新型冠狀病毒肺炎疫情未止，原定7月舉行的書展早前已延期至12月16日，惟香港貿易發展局本周與書展協辦機構開會時稱，將待12月9日、即書展舉辦前一周，才會「拍板」決定是否如期舉行。 有未獲邀出席會面的參展商對貿發局決定感惆悵，認為一星期不足以完成籌備工作，坦言「而家做又死、唔做又死」，促請政府於未來一周、最遲於11月25日下最終決定。

「2020香港書展關注組」發言人、次文化堂社長彭志銘。（資料圖片）

「2020香港書展關注組」發言人、次文化堂社長彭志銘今日（18日）接受港台節目《千禧年代》訪問時透露，貿發局於本周一（16日）曾與協辦機構會面商討，得悉會議中貿發局提及擬於12月9日，即書展舉辦前一星期才決定是否如期舉行。彭志銘指，至今未接獲貿發局的正式通知，僅獲當局發出一封有關書展防疫措施的電郵。

彭志銘對貿發局的最新決定感惆悵，因疫情非大家可控制，只能望天打卦，但一星期不足以參展商完成籌備工作，「咁而家應該繼續定叫停？」又直言「做又死、唔做又死」，若再如7月時港府急煞停書展，書商須付搭建費，難以負擔。

書商生意額六成源自書展

彭續指，書展是書商的命脈，有約6成生意額源自書展，明白貿發局亦很難控制，但他促請當局應有膽量，不遲於11月25日作出最後決定，又建議政府應保留早前提出承擔參展費4,000萬元，留待書展成功舉辦時資助參展商。

▼11月16起收緊防疫措施▼