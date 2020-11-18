屯赤隧道公路12月27日通車　議員料屯門去機場車程可縮至僅10分鐘

連接屯門至港珠澳大橋香港口岸人工島的屯赤隧道公路， 將於12月27日通車，新路免收費，青嶼幹線亦將於同一時間免費。 新界西立法會議員陳恒鑌今日（18日）受訪時稱，以往屯門去機場約需45分鐘至1小時，新路通車後料縮至10分鐘，不過他稱隧道入口附近設計有問題，擔憂通車會令屯門區內交通倒塞。港府早前提議「南車北上」，持港車牌可經港珠澳大橋上珠海及中山等地，陳恒鑌認為新路通車後給予多一個選擇，應放車北上以享受大灣區生活。

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民建聯立法會議員陳恒鑌接受港台節目《千禧年代》訪問稱，過往由於屯門公路較常擠塞，前往機場車程約需45分鐘至1小時，新路通車之後，料交通時間可大幅縮減至10分鐘。而通車之後，青嶼幹線將同時免收費，他認為對東涌以至各區的市民亦有好處，亦有助分流汀九橋塞車的問題。

他同時提到，屯門區內交通「一向麻麻」，雖然運輸署預計車容量可用至2030年，但新路的設計有問題，如隧道入口設迴旋處，或增加交通意外風險，亦有可能會令車輛慢駛，致車龍倒塞回屯門區內，加上屯赤公路原定需興建的繞道至今仍未拍板，再增加交通擠塞的機會。

民建聯立法會議員陳恒鑌。（資料圖片）

早前港府倡議「南車北上」，讓有香港車牌的車輛經港珠澳大橋直接返內地，陳恒鑌指，之前未落實建議，一大隱憂是擔心會令青馬大橋變得擠塞，今次新路通車之後可給予多一個選擇，建議政府應放車北上，市民只要買保險就可回到珠海或中山的家，「可享受港珠澳大橋帶畀大家大灣區的生活」。