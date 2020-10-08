屯赤隧道公路年底通車　新界規劃如何配合？

連接屯門至港珠澳大橋的屯赤連接路北段，預計最快今年底通車。屆時來往新界西北至大嶼山的交通時間將大為縮短，未來連接屯門至機場的巴士路線改經屯赤隧道後，車程更有望縮短三至四成。新界西北居民不論使用港珠澳大橋抑或前往機場，之後都不必再白繞路。

屯赤隧道拉近新界西北與機場及港珠澳大橋的時間距離，加上區內的屯門內河貨運碼頭、屯門南近50公頃預留作物流發展的空地，屯門龍鼓灘的填海工程，新界西北實在不乏發展機會。可是目前本港經濟活動、工作機會過大部分集中於維港兩岸，香港經濟活動的分布失衡，不同的辦公室寫字樓，以至銀行、零售熱點都集中在港島中環、灣仔，以及九龍東至觀塘一帶。本港居職分離的問題，過去一直困擾新界居民。

屯門連接赤臘角的雙程車路全長約九公里，擬命名為「屯門赤鱲角隧道公路」。（資料圖片）

把握發展新界西北

受樓價及居住空間等因素影響，新界區居住人口遠較九龍、港島為多，根據規劃署2014年的統計數字，在近380萬人居住的新界區裏，就業機會只有約130萬個，若當區居民要在原區上班，即使不計行業亦要大約3個人爭1個位。對比人均多於1個工作機會的九龍及港島區，新界區所能提供的就業空缺明顯不足。

隨新界人口增加、區內工作機會無法追上居住人口升幅，新界居民被迫跨區尋求工作機會的情況逾見普遍。要解決困擾新界已久的居職分離問題，政府著實需要在屯赤隧道即將通車同時，及早規劃在新界西北創造足夠就業機會。新界西北發展潛力巨大，只待政府在規劃中把握。

中環、九東、洪水橋？

政府2015年展開的《香港2030+》研究中，當時已經有「北部經濟帶」的構想，經濟帶涵蓋新界東北新發展區（古洞北及粉嶺北），新界北新市鎮、洪水橋新發展區、元朗南及落馬洲河套區。可是在政府當時的規劃裏面，新界西北居民的居職分離問題仍然未見根治的希望。規劃預計總共創造44萬個工作機會，但又同時為新界帶來至少66萬人口，若未來港九新界的居職比例持續不變，新界居民日花逾小時搭車上班的情況，相信仍難得到改善。

都市發展同時，香港政府亦須注意經濟發展的分布平衡。將經濟發展側重於維港兩岸，但同時忽視新界居民的就業所需，長遠只會讓居職分離的問題惡化。市民需要在交通上花費更多時間，而市民通勤流向單一，亦造成公共交通網絡的嚴重浪費——例如早上繁忙時段新界市民集體向九龍方向出發，在下班時段又集體回到新界——結果不論在高速公路抑或鐵路系統，市民飽受「迫巴士、迫地鐵」之苦時，卻不難看見相反方向人煙疏落的景象。

劉漢氧重申，隨着屯門赤鱲角南面連接路在年底開通，相信可紓緩部分的壓力。（資料圖片／羅君豪攝）

屯赤隧道公路年底通車，或許正提醒香港政府是時候將城市規劃的目光投放在新界西北。在洪水橋建立全新CBD，並要與中環、九龍東看齊，在今日而言或許十劃未有一撇，但從新界人口增長，以至新界在交通規劃上日益重要的現況看來，屬於新界的CBD已不難想象。洪水橋區CBD涉及產業轉型的發展，所涉工作已超越土地規劃及行政的層面，政府正正需要妥善擔當協調角色，讓商經局、發展局、財經事務及庫務局等部門合力制定新界CBD的發展藍圖，讓這全新CBD在未來得以成事。