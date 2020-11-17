屯赤公路｜消息：屯赤隧道公路聖誕節通車　青嶼幹線同步轉免費

連接屯門至港珠澳大橋香港口岸人工島的屯赤連接路北段， 工程踏入尾聲，消息指，當局定於12月聖誕節前後開通屯赤公路，屆時來往新界西北、新界北與北大嶼山之間的車輛，毋須再經青嶼幹線及北大嶼山公路，更為方便快捷。 港府早前表示，隨新隧道通車，新路將為免收費道路，屆時青嶼幹線亦會變為免費，市民去機場或使用港珠澳大橋「過大海」，車費更便宜。 民建聯新界西立法會議員陳恒鑌對有關消息表示歡迎，希望政府盡快落實港珠澳大橋「南車北上」政策，讓港人出入更便捷、安全及舒適。

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屯赤公路全長8.1公里

地政總署於今年11月6日刊憲，將全長8.1公里的屯赤連接路北段命名為「屯門赤鱲角隧道公路」。公告指，該路段以其與龍富路的交界處為起點，至其與赤臘角路及順朗路的交界處為終點，當中包括高架橋及一段長約4公里的海底隧道。

公告又指，兩條接駁的新路分別名為「浩和街」及「浩逸街」。

民建聯立法會議員陳恒鑌。（資料圖片／龔嘉盛攝）

陳恒鑌歡迎 冀盡快落實「南車北行」

民建聯立法會議員陳恒鑌表示，歡迎政府盡快開通屯赤公路，「對新界西居民來說是喜訊」，而青嶼幹線改為免費乃民建聯「成功爭取」，形容是「等到頸都長」。隨著屯赤隧道公路通車，陳恒鑌希望特首林鄭月娥在今月底發表的《施政報告》中落實「南車北行」，讓香港的私家車在不需申請兩地牌的前提之下，經港珠澳大橋進入內地。

他稱據其了解，「南車北行」方案或可經港珠澳大橋，直接進入廣東省，當中需繳付保險費用，他希望善用港珠澳大橘，日後通關後市民出行將更方便、快捷。