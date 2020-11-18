張祺忠涉殺妻｜控方指張因錢銀糾紛下毒手　行兇如工程實驗

香港大學機械工程學系副教授張祺忠涉殺妻案續審，控方盤問張時，直指張因錢銀糾紛而向妻下毒手，與張被妻怒罵等事無關。控方又指出，張用行兇時冷靜，為確保妻子死去，把用來行兇的電線打結，猶如作工程系的實驗。張祺忠全盤否認。

被告張祺忠，56歲。控罪指他於約2018年8月17日，謀殺妻子陳慧文(53歲)。張否認謀殺罪，但願意承認誤殺罪，不獲控方接納。

指張另有兩張支票在妻手

控方盤問張時，道出控方的案情，指張殺死妻子，與妻子不滿橙汁變味、妻女爭吵，及張常遭妻子罵等事均無關係。張真正的殺人的原因，是妻子擅自把一張由張開出的400萬元支票存入戶口。 張亦擔心，妻子會存入另外兩張由他開出、金額分別為600和670萬的支票。

電線打結以肯定能殺妻

控方指，張深知他在用兩條電線勒死妻子，並有打結令電線更緊，此舉是要肯定能令妻子死亡。控方亦指，張殺人時冷靜，知道自己所做何事，沒有失控。而他殺死妻就如做工程系的實驗。

張一概否認控方說法，強調他非故意殺人，只是當時失控，箍妻頸時心想：「咁多野講，成日鬧人。」

張祺忠自辯時聲稱案發的經過。(詳看下圖)

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張否認並稱會被妻激怒至手震

控方又指，張殺人時沒有抑鬱症，其判斷力亦沒受影響。張回應稱他事後經精神科醫生的診斷，才知有此毛病，案發前，只是以為因工作多，才易發脾氣。

控方盤問時亦指，於2018年8月16日晚上10時許(即案發前數小時)，張外出開會，妻子曾向他發送兩個訊息「Sleep」，意思是叫張返家入睡。張同意妻子是關心自己的，妻子有時的話是出於善意，惟若不跟從妻子的說話做，便會遭到責罵，又指妻有時罵他語氣很重，令張發怒至手震。

與妻物業全以長命契擁有

此外，張被問及和妻子持有的5個物業，是以什麼形式持有時，張透露他們以「長命契」形式持有物業，惟他庭上激動稱，此事已不重要，又說：「依家佢都死咗。」

張褀忠自辯作供完畢，案件下午續審。

案件編號：HCCC292/2019