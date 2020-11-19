保就業第二期｜金門建築、東亞銀行領逾1億　香港快運獲批2774萬

創新辦今日（19日）公布新一批領取第二期工資補貼的僱主名單，涉及約5,000名僱主，發放工資補貼額約18億元，及承諾受薪僱員人數超過7.8萬人。其中金門建築有限公司獲逾1.6億元，東亞銀行有限公司獲批逾1.1億元。名單又顯示，國泰航空的旗下附屬公司，香港快運有限公司亦有申請，獲批約2,774萬。

東亞銀行獲批金1.14億元。（資料圖片）

在今日新公布的名單之中，金門建築有限公司領取最多補貼，獲批1.62億元，承諾受薪僱員人數為6,066人；其次是東亞銀行有限公司，獲批逾1.14億，承諾受薪僱員人數為4,290人；第三位是美聯商業管理有限公司，獲批約6,335萬，承諾受薪僱員人數為3,141人。第四是OK便利店有限公司，獲批約6,160萬，承諾受薪僱員3,540人。第五是Uniqlo Hong Kong, Limited，獲批近4,492萬元，承諾受薪僱員3,225人。

香港快運有限公司亦有申請，獲批約2,774萬。（資料圖片）

香港快運獲批2,774萬

此外，國泰航空的旗下附屬公司，香港快運有限公司亦有申請，獲批約2,774萬，承諾受薪僱員1,026人。國泰航空繼早前大規模裁員及減薪後，旗下廉航香港快運（HK Express）要求所有機組人員同意新服務條件，否則將終止現行僱傭合約。新條件下，機師最多減薪四成；機艙服務員將減薪一成。公司的行政總裁及管理層將在明年減薪一成半。

▼國泰大裁員▼