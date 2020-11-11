保就業｜18間大型物管公司獲補貼9.74億　將回饋業主涉4.4億

政府發言人今日（11日）表示，18間大型物業管理公司就「保就業」計劃第二期提交的申請已經獲批，涉及工資補貼為9.74億元，承諾受薪僱員人數為41,013人。當局指，獲補貼公司已承諾會回饋至少相等於八成工資補貼金額，予其管理的住宅物業及有住宅單位的物業業主或業主立案法團。 當局推算，相關公司是次獲批的回饋建議涉及金額約為4.4億元，佔有關住宅物業部分所獲工資補貼金額的86%。

政策創新與統籌辦事處11月11日表示，18間大型物業管理公司就「保就業」計劃第二期提交的申請已經獲批，涉及工資補貼為9.74億元。（資料圖片）

大型物業管理公司是指聘用僱員人數為1,000人或以上的物業管理公司，18間須遵守「保就業」計劃第二期額外承諾的大型物業管理公司，包括信和、嘉怡、仲量聯行及中國海外等。部分大型物業管理公司向創新辦表示，會額外回饋其管理的非住宅物業的業主／業主立案法團，亦有部分公司的承諾回饋金額高於相等於工資補貼額的八成。

該18間大型物業管理公司在計劃第一期，就住宅物業部分所獲的工資補貼金額約為5.1億元，佔總工資補貼額的53%。當局按此推算，相關公司是次獲批的回饋建議涉及金額約為4.4億元，佔有關住宅物業部分所獲工資補貼金額的86%，惠及約1,500幢住宅物業及有住宅單位的物業。

政府將繼續按照第一期「保就業」計劃的安排，上載已領取第二期工資補貼的僱主名單、領取的工資補貼額及須承諾受薪僱員人數。業主可稍後在「保就業」計劃專用網站查閱獲批補貼的大型物業管理公司的名單和資料。

「保就業」計劃代理人會要求有關大型物業管理公司，提供回饋金額的分項及回饋款項的相關紀錄，並會作抽樣審查，確保有關物業管理公司有按政府所批准的安排向相關業主或業主立案法團作回饋。當局計劃待有關大型物業管理公司完成回饋建議後，公布每間公司的回饋金額，以及所涉及的住宅物業或有住宅單位的物業的數目和名單。

18 間須遵守「保就業」計劃第二期額外承諾的大型物業管理公司： 1. 啟勝管理服務有限公司 2. 康業服務有限公司 3. 富城物業管理有限公司 4. 昇捷管理服務有限公司 5. 第一太平戴維斯物業管理有限公司 6. 佳定物業管理有限公司 7. 高衞物業管理有限公司 8. 信和物業管理有限公司 9. 置邦物業管理有限公司 10. 港基物業管理有限公司 11. 偉邦物業管理有限公司 12. 恒益物業管理有限公司 13. 嘉怡物業管理有限公司 14. 雅居物業管理有限公司 15. 宜居顧問服務有限公司 16. 仲量聯行物業管理有限公司 17. 創毅物業服務顧問有限公司 18. 中國海外物業服務有限公司

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