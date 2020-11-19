裝修工向警車擲汽油彈　官指有預謀犯案　判入獄38個月

裝修工人去年10月曾向警車擲汽油彈，早前承認有意圖而縱火罪，案件今(19日)在區域法院判刑，法官指被告手持點燃的汽油彈，並朝向警車方向投擲，認為他有預謀犯案，若非火勢迅速被撲滅，有可能造成嚴重及致命的後果，故判被告入獄38個月。

被告鄺文浚(22歲)，承認於去年10月20日，在九龍旺角道與彌敦道交界，無合法辯解而用火損毀一輛警車，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞，並罔顧是否會危害到警車內的司機。

強調無意傷害他人

辯方求情指，被告有撰信表達悔意，強調沒有意圖傷害他人，心理報告指被告有反叛對抗的行為，重犯機會中等，建議他接受心理治療以改善問題。

當晚有數百示威者在旺角聚集

案情指案發當日下午6 時20 分，有數百名示威者在旺角彌敦道聚集，並架設路障，警方派員掃蕩並設下防線，警車則停泊在防線約10米外地方，惟附近行人路卻起火。有警員見被告手持已點燃的汽油彈行出馬路，並擲向警車，並擊中一部警車的右前車頭，令右方的倒後鏡著火；燃起的液體亦濺到地上，當時1米外的距離有一名警員。

轉身逃跑時被截

被告轉身逃跑被截獲，他當時身穿黑衣褲，戴手套及防毒面罩，左手持有打火機；警方在被告背包內搜出用盛著液體的密實袋，證實為高度易燃的有機溶劑。

案件編號：DCCC161/2020