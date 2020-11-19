汽車會辦安全駕駛比賽　人工智能APP評駕駛技術　倡職業司機使用

香港每日都發生不同類型的交通意外，香港汽車會今日﹙19日﹚表示，將於12月舉行一項安全駕駛比賽，駕駛人士參賽後，只要在電話下載比賽的應用程式，連接汽車藍芽，就可即時展開比賽。程式會因應駕駛情況，例如轉彎、加速等表現評分，越高分代表駕駛者越安全，希望藉此改善司機的駕駛習慣。 汽車會主席李耀培表示，同類技術可供的士司機等職業司機應用，以助改善駕駛習慣。他透露，該會曾向政府提出相關意見，並認為如的士業界接受，有助評分較高，駕駛習慣較佳的司機，爭取減低保費。

香港汽車會今日舉行傳媒午宴，講述未來動向。李耀培表示，將與國際汽車聯盟舉辦｢第一屆FIA HKAA智能安全駕駛挑戰賽－香港區｣，駕駛人士繳付260元報名費後，就可在電話安裝使用比賽應用程式，然後連接汽車藍芽系統，再由程式的人工智能系統，評估參賽者的駕駛習慣，如車速、踩油、收油的駕駛表現等。他續指，駕駛者分數越高，代表越安全，而急煞、超速等行為，則令分數降低。

李耀培表示，參賽後便可獲得1,000元禮品包，勝出可獲逾萬元獎品，希望藉此改善駕駛方法和態度。他又指，同類的人工智能程式技術，已可應用於職業司機，並曾向政府提出相關意見。他認為，除改善駕駛方法，現時的士業不時批評保險公司索取的保費過高，假如司機願意使用同類軟件，駕駛表現又獲得高評分，有望用作爭取調減保費。

比賽詳情 日期 : 14/12/2020 - 17/1/2021 報名費 : $260 簡介會 : 12月1至6日 (TBA 待定) 熱身周 : 12月7至13日

賽事詳情（香港汽車會Facebook）

另外，汽車會亦關注賽車發展。香港汽車會會監余錦基表示，電競賽車將是明年重點發展項目，包括發掘人才、舉辦比賽，及學校推廣等。他表示，國際間以電競訓練車手已相當普及，日後在電競賽事勝出的選手，有機會獲選參與小型賽車訓練，假如成績超卓，更有可能接受更大型的賽車訓練，由本地賽車手歐陽若曦協助培訓。