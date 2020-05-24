消委會揭油價加多減少　總幹事黃鳳嫺：高油價無助壓抑私家車增長

近期國際原油價格大幅下跌，不過消費者委員會研究發現，截至今年首季，七年來每公升布蘭特原油價格和進口價下跌約4元，但同期本港汽油牌價不跌反升0.1元。該研究排除了油公司有加快減慢情況，也未有證據確立油公司合謀定價，惟發現有「加多減少」操作，即加幅高、減幅少，每公升牌價對比進口價的差距，七年間擴大了一倍至8.24元。該會總幹事黃鳳嫺接受訪問時，反問「係咪成本都差咗成倍？」 本港現時私家車累計有57萬架，五年來增長近一成。黃鳳嫺指油價也關乎民生，不認同應以高油價壓抑車輛增長，指政府另可透過限制車牌數量或加稅等方法入手。她指要監察油公司，「全世界都係一樣，數據提供都係絕對緊要」，政府必須增加油公司透明度，引入可以促進競爭措施，才有望壓抑高油價。

紐約期油4月底一度跌至每桶負40美元的歷史性新低。消委會有見近期國際燃油市場急劇變化，分析2013年至2020年首季共7年的數據，檢視國際布蘭特原油價格、經提煉後輸入本港的每月汽油進口價，以及汽油牌價等三組數據之間的變化、關連和差距，揭示本地油價情況。

消委會車用燃油價格監察分析要點：

本地無鉛車用汽油銷售量走勢穩定，每季銷售量從1.326至1.634億公升不等。 油公司致力在油價較低位時採購燃油。 5間油公司的價格調整行為相似，近年似乎沒有跡象顯示「加快減慢」。 2013年至2020年第1季 : 汽油牌價與布蘭特原油價格的價格差距由$5.12/公升增至$9.48/公升（+85.2%）；汽油牌價與進口價的價格差距由$4.06/公升增至$8.44/公升（+107.9%）。 儘管布蘭特原油價格於2020年3月回落至接近2016年1月和3月的水平，進口價亦然，2020年3月的稅前汽油平均牌價卻比2016年1月及3月高出$3。 當布蘭特原油價格和進口價的每日累積變動分別下降了$4.3/公升和$3.68/公升時， 汽油牌價每日累積變動反而增加了$0.1/公升。 除2014年外，其他年份都顯示 「加多減少」的跡象。 5間油公司相同牌價的日子，由2017年起再度加劇，並在2020年第1季錄得最高的92.3%：其中兩間大部分時間較先調整牌價。 由2016年至2020年第1季，5間油公司增加了門市折扣的平均金額，然而以實際金額計算，消費者購買普通無鉛汽油時每公升仍然要支出更多。

消委會總幹事黃鳳嫺期望政府及油公司能披露有關數據，讓公眾了解油價高企原因。（倪清江攝）

「鄰近國家（每公升油價）都減幾蚊！」

「市民大眾點解感受唔到國際油價咁減法，我哋直頭感受唔到斗零都有減過？香港市場國際出晒名係世界最貴，（油公司）只係減一個幾毫，隔籬鄰近國家（每公升）都減幾蚊！」黃鳳嫺說，七年數據顯示，油公司無加快減慢，「即使油公司有郁，但對消費者義意不大……除咗一、兩年有不同之外，佢哋（油公司）加同減嘅次數都幾一致。」

油公司在調整價格時，該會發現可以短至一周內回覆至原本牌價，「佢係郁呀、有反應呀，上少少又落返原本價，所以解構到市民大眾點解feel唔到（加減價）。」

成本推高汽油牌價？黃鳳嫺：好有疑問

根據2013年至2020年首季的數據，消委會發現每公升布蘭特原油價格和進口價，累積變動分別下降了4.3元及3.68元，然而同期本地汽油牌價累積變動卻增加了0.1元，顯示7年間每公升汽油牌價的累積加幅，與布蘭特原油價格和進口價累積差距達3元以上。黃鳳嫺說：「當進口價只係加咗3毫子，佢（油公司）牌價就加咗8毫半，多咗5毫子，一路咁計落去，就多咗3.68元，加多減少跡象就好明顯。」

比對稅前每公升油價平均牌價與每月進口價，兩者差距由2013年上半年的4.36元，到今年第一季擴大一倍至8.24元。「差距愈拉愈大，究竟你個牌價差咗成倍，係咪你個成本都差咗成倍？」她指燃油進口後的成本，包括地租差餉、員工薪酬、推廣費用及行政成本等，「假設油公司冇賺多，但成本要唔要加成倍咁多？好有疑問！」

「我哋有個極限，係無辦法強制要求拎盤數出嚟畀我哋睇。所以我哋唔知係利潤抑或成本過高，佢哋好多時話地價貴咗好多，呢度都係個疑問。」她指近年投得油站地的主要是新進入市場的競爭者，「係唔係間間油公司營運成本一模一樣都提升，因為地價提升咁籠統？未必係咁，要睇每間幾時投、價錢係幾多，呢個價錢係冇公開，因為係一批次投標。」

近期國際原油價格大幅下跌，惟本港車用燃油零售價仍然高企。（資料圖片）

油公司優惠常搬龍門 無比較一年或多付數千元油費

黃鳳嫺說，未有證據顯示五間油公司合謀定價，但油公司牌價一致性情況愈來愈高，「大家都望住，你唔落（減價），我唔落，大家又可以賺多啲，何樂而不為。」各油公司優惠繁多，「今日以為做完一輪工夫之後，以為呢個組合係不死之門、係最平。但我哋發覺唔係嘅，係成日變，真係成日搬龍門。」她指小數怕長計，一名經常開車的車主，如沒有特別留意，一年所付油費會多數千元。

她指車用燃油市場不理想，「要去監察這個市場，全世界都係一樣，數據提供都係絕對緊要，政府政策要改善，增加透明度，引入措施可以促進競爭。」政府現時每個月公布的油公司燃油進口價，只是綜合各公司的平均數，認為應逐一仔細分開提供，才能增加透明度，「夾埋只係一粒數，究竟佢哋有冇延後，密度幾耐先入一次油嚟香港？如果多啲數據，直頭計得到滯後對油價影響。」該會也建議賦權予競委會，在作出研究時，有權要求公司提供數據；長遠成立一個能源局，統一制訂及規管。

油價高不止私家車車主問題

本港車多易造成擠塞，領牌私家車數目今年初有57萬架，較2015年的52萬架增長約一成。黃鳳嫺不認同放任汽油牌價上升，可以壓抑私家長增長，「高油價、高地價係咪壓抑到私家車增長？絕對唔係！」

她指要限制私家長增長，可以參考新加坡的擁車證制度（Certificate of Entitlement, COE），即為車輛設有配額，或是加汽車相關稅項，而非採取高油價政策，「因為油價唔剩止係普通私家車問題，仲有巴士、公共交通工具，眾人都係用緊燃油、石油氣，如果油價高，市民大眾坐車咪都係貴咗？」她指控制車輛增長，主要是出於環保及善用公共交通資源，高油價政策並非最有效。