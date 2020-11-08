私家車10年增四成　控車位供應壓車輛增長失敗？　學者：非太有效

泊車位短缺問題不時困擾駕駛人士，車位增長遠未能追上私家車上升幅度，近日更開始逐步停用油麻地停車場，引來怨聲載道。不過政府並非不知悉泊位問題，之前曾多次解釋稱，土地資源有限，不可能持續增加泊車位，追趕汽車增長步伐。 在車位供應上，除土地問題，政府仍有其他考慮。翻查官員於立法會的回覆，多次提到泊車位政策是優先配合商用車需求，只會在許可情況下，「同時提供適量的私家車泊車位，但不希望誘使慣常使用公共交通工具的市民轉用私家車」。 對於這種接近透過控制車位供應，壓抑車輛增長的手法，有學者認為並非有效方法。學者指，限車位供應，必須同時要執法部門配合，否則只會衍生嚴重違例泊車問題。該學者又認為，現時本港最大問題非車位不足，而是私家車過多，促當局借鏡新加坡凍發車輛牌照等方法，壓抑私家車增長。

運輸及房屋局局長陳帆過去多次出席立法會，回應車位問題時，都曾提到：「政府目前提供泊車位的政策，是優先考慮及配合商用車輛的泊車需求，並在整體發展容許的情況下提供適量的私家車泊車位，但不希望誘使慣常使用公共交通工具的市民轉用私家車，以免加劇路面交通負荷。」相近字句於2019年的審計報告中曾及。

雖然立法會秘書處資料研究組的一份文件提到，雖然政府無刻意以限制泊車位供應，控制市民擁有私家車，不過亦提到，泊車位供應的限制，確可能減低市民擁有私家車的意欲。

不過究竟泊車位短缺，是否可限制私家車的增長呢？翻查運輸及房屋局過往向立法會提交的數據顯示，過去10年，車位數目只微增5.2萬個，總數為68.3萬個，增幅僅8.3%；同期私家車數量卻由43.5萬輛，增至62.5萬輛，升幅達43.7%。從數據可見，汽車增幅遠多於車位增長，而私家車增長數量，每年大約增1萬至2萬多輛，僅去年增幅不足1萬輛。

香港運輸研究學會資深會員熊永達認為，雖然以車位供應限制私家車增長亦是一種方法，但並非太有效。他表示，相關方法需有執法部門配合大力打擊違泊，惟現時多處可見違泊，甚至部分圍村，四處泊滿汽車，除非有無限量執法人員，否則車量仍會上升，並衍生嚴重違泊問題。

熊永達表示， 以車位限制私家車增長並非太有效。（資料圖片）

熊永達認為，問題重心其實是過多私家車，而非泊車位短缺，現時道路難以容納所有汽車。他表示，車位並非難以增加，但需考慮全盤運輸政策，並指部分地區如元朗，經常都有空置泊位。他續稱，既然大前題是控制私家車增長，可考慮其他方法，例如新加坡的車輛牌照設配額，為數量設限，然後牌照期限為10年；又或直接加稅，令汽車成奢侈品。

李耀培同樣認為，以車位限制私家車增長錯誤。（資料圖片／黃偉倫攝）

汽車會︰房屋供應「北移」 交通配套未完善 私家車需求增加

香港汽車會會長李耀培同樣認為，以車位限制私家車增長錯誤。他表示，在港「養車」並不便宜，每月需逾萬元，但私家車量仍節節上升，源於市民確有需要駕駛。他解釋，近數十年，房屋供應有北移現象，不少新樓建於屯門、元朗、上水等地區，然而交通配套未完善，需倚賴私家車到港島、九龍一帶。

李耀培表示，全球多個發達城市、如日本東京、新加坡等，都有塞車問題。他認為車多擠塞難免，但香港加上泊位不足，結果更衍生四處違泊問題。他引述政府指，理想泊車位為平均每輛車，可分配1.4至1.5個泊位，但目前卻遠遠不足。他促政府透過加快興建智能停車場，增加車位供應。他又稱，假如政府希望控制私家車增長，應改善整體政策，例如改善公共交通配套，市民若無需要「仲點會咁笨買車」。