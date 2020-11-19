施政報告擬助港青北上就業　騰訊等企業開數千職位　月薪達兩萬元

本港新冠肺炎疫情持續，政府近年一直鼓勵青年北上大灣區創業及工作，有消息指下周三（25日）的《施政報告》，將公布「大灣區青年就業計畫」，政府將向企業批出津貼額，以吸引更多青少年北上工作。目前有多間內地企業，包括科網巨擘騰訊，表示對計畫感興趣。如消息屬實，屆時港青的工資將高達每月1.5萬至2萬元。

有消息指，下周三（25日）的《施政報告》，將公布「大灣區青年就業計畫」。（資料圖片／高仲明攝）

「大灣區青年就業計畫」主打科技行業

據星島日報消息指，下周《施政報告》將揭曉中央對港支援的項目，其中包括「大灣區青年就業計畫」。計畫細節仍在敲定中，初步構思為期約一年，但設有年齡限制，將開設數千個職位，主打科技再配以金融等行業，讓本港青年嘗試參與。而政府亦計劃增加文創、旅遊等其他範疇的職位。

消息又指，計畫將由青年組織協助配對工作，或有大灣區的住房支援。目前已有多間內地企業表示有興趣，包括科網巨擘騰訊。而計畫的資助形式亦類似第二輪防疫抗疫基金，即該批企業若聘用港青，可獲政府批出津貼額，同時為僱主設最低承擔額；屆時港青的工資將高達每月1.5萬至2萬元。

響應國家主席促進三地青年交流

消息稱，是次計畫源於一間內地大型科技公司，希望更多港人到大灣區工作，以觀察本港人才的潛力，並響應國家主席習近平上月於在深圳講話時，指要充分運用粵港澳重平台，吸引更多港澳青少年到內地，促進三地青少年廣泛交流，增強對祖國的向心力。

消息表示，政府認為大灣區有不少發展機遇，鼓勵青年先到當地居住，親身感受當地生態文化，有助畢業生學習和取經，尋找更多發展機會。政府相信，青年於大灣區工作後，有助提升當地創業的成功率。

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經民聯︰港青融入大灣區有困難

但香港經濟民生聯盟今日於記招上表示，港青融入大灣區有不少困難阻礙，包括缺乏諮詢及一站式平台支援，實習機會名額不足，企業種類欠吸引力。經民聯又指，目前創業優惠政策及資歷互認不足、限購令亦令港人難以購房自住，故建議設立「港青大灣區e通道」。

而勞工及福利局局長羅致光昨日（18日）亦在立法會提及相關議題，指政府將致力協助青年於大灣區就業，除了資源及宣傳外，主要希望透過探訪、體驗、實習及就業共四階段，助青年在大灣區發展。