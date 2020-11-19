助青少年往大灣區學習就業生活　政黨倡設「港青大灣區e通道」

本港失業率持續上升，不少港青在本港發展方面遇到挑戰，有些人將目光轉向大灣區，惟遇到不少困難，包括在內地學習、就業、生活方面。香港經濟民生聯盟今日（19日）展開記者會，倡議設立「港青大灣區e通道」，幫助香港青少年到大灣區學習、就業和生活。

香港經濟民生聯盟倡議設立「港青大灣區e通道」，幫助香港青少年到大灣區學習、就業和生活。（袁澍攝）

經民聯認為港青融入大灣區有不少困難阻礙，包括缺乏諮詢、缺乏一站式平台支援；實習機會名額不足，企業種類欠吸引力；創業優惠政策不夠；資歷互認不足；限購令亦令港人難以購買房地產自住；香港居民子女到大灣區接受義務教育有不少限制。因而經民聯建議設立「港青大灣區e通道」。

在就業方面包括推出空檔年「大灣區青年實習計劃」，邀請更多內地企業合作，提供實習職位；設立「粵港澳大灣區創職位計劃」，為在大灣區珠三角城市開設的公司、廠房、辦事處等，用以聘請3年內香港大專或高中畢業生；推展兩地專業資格互認，爭取大灣區內地城市制訂香港各類專才的措施，充實人才庫；撥出15億元設立「電子商貿支援計劃」，為有意設立電子商貿平台和採用相關服務的中小企提供恆常資助。

經民聯建議設立「粵港澳大灣區創職位計劃」，用以聘請3年內香港大專或高中畢業生。（袁澍攝）

在學習方面，經民聯則建議提供政策、土地、稅務等政策，推動更多香港大專院校在大灣區設立分校，吸引大灣區及香港學生等。而在生活方面，經民聯則爭取中央支持興建「香港青年城」供香港以優惠價格購買自用，為符合特定條件的香港青年有時限的免費住屋。