施政報告︳林鄭爭惠港措施三大推進　創科、空權、港青大灣區就業

特首林鄭月娥早前上京向中央爭取惠港措施，並因此押後宣布施政報告，希望在爭取成功後加進施政報告內，月底一併宣布。據悉，林鄭成功向內地爭取到三方面的措施，涵蓋創科、航空運輸及大灣區青年就業。 工聯會理事長黃國認為，內地一些技術性職業較適合本港青少年，除了公務員外，地鐵司機收入不俗，「無一萬元都有八、九千元」，相信多推動交流活動，有助港青年熟悉在內地生活所需。 中華全國青年聯合會副主席梁宏正認為，大灣區是本港未來的出路所在，料大灣區能為本港青年提供多元化的就業機會。他相信，如果大灣區向港青年提供短期就業機會，有助港人取得在內地工作經驗。

民航局長承諾：助港提升國際航空樞紐地位

林鄭今月初訪問北京及大灣區城市，隨行官員除行政長官辦公室主任陳國基，還包括運輸及房屋局局長陳帆、食物及衞生局局長陳肇始、創新及科技局局長薛永恒、政制及內地事務局局長曾國衞，以及財經事務及庫務局局長許正宇五名局長，期間分別與國家商務部、科技部、民航局、證監會及衞健委等一把手官員會面，討論中央挺港經濟措施。

林鄭出發前接受本地媒體訪問，稱希望中央出手協助香港航空事業更快復甦，充分發揮香港國際機場的作用。而她在訪京期間獲國家民航局局長馮正霖承諾，會支持粵港澳大灣區內機場間深化互利共贏合作，支持香港打造輻射亞太及「一帶一路」有影響力的航空專業培訓中心，一道以創新方式，促進大灣區內紥實開展客貨運多式聯運及跨境直升機業務，提供更加便捷高效的航空服務，以鞏固提升香港國際航空樞紐地位，打造更具國際競爭力的世界級機場群，形成民航協同發展的新格局。

據悉，林鄭北京之行至少在三大政策領域取得進展，包括創科、空權、大灣區融合，其中在大灣區多方面合作計劃中，焦點之一的是協助香港年青人北上大灣區就業。

全國政協副主席、前特首梁振英昨日在社交平台表示，希望從各方面能幫助香港青年到內地發展，相信年青人失業問題並非單純與香港經濟好壞有關，而是香港行業範圍太窄的問題。他舉例指，「航空工程的專業在香港發揮空間不大，但於內地卻可以有很好發揮空間。」

上周五（13日），深圳首次發布的服務「雙區」建設專項招錄公務員公告中，招錄5類職位共1069人，其中5個職位面向港澳，選拔港澳的優秀應屆畢業生，工作領域涉及醫療監管、行政綜合、城市規劃、金融發展與監督和涉外管理領域。據報這是深圳首次向港澳年青人開放公務員招募。

從事香港青年工作多年的梁宏正表示，香港的青年專長多元化，年青人或希望從事工業、科技、服務業，以至文化企業，而大灣區不同城市在分工、協同發展下，正好提供多元的工作選擇。他提到，香港的年青人在專業範疇能力較好，例如內地早前開放香港法律執業者，當通過大灣區執業考試後，可從事內地法律事務，相信進一步開放不同專業資格，有助他們發展內地市場。梁相信，本港年青人有國際觸覺及實用性的思考方式，認為有一定優勢。不過他強調，港青亦要了解國家有何需要，才能加以配合。

梁宏正又強調，內地有吸引力的工作不需要多，最重要只是讓青年人明白大灣區為他們提供「多一條出路」，讓他們自己考慮是否北上工作。他認為，要吸引港青到大灣區就業，除了工作機會外，生活上能否配合年青人的想法，以及是否方便等因素亦很重要。

梁宏正表示，香港的青年專長多元化，年青人或希望從事工業、科技、服務業，以至文化企業，而大灣區不同城市在分工、協同發展下，正好提供多元的工作選擇。（資料圖片）

工聯會黃國：地鐵司機收入「無一萬都有八、九千」

熟悉內地勞工議題的工聯會理事長黃國指，落實粵港澳大灣區發展規劃綱要是廣東省省委書記的「一號工作」，當中便利港人在內地讀書、退休及就業是其中三個路向。他建議施政報告推出更為便利香港青年到內地交流的措施。他解釋，內地一些技術性的職業較適合本港青少年，例如公務員、地鐵司機等，「無一萬元都有八、九千元人民幣」，但相信港青較常遇到不熟悉內地生活等問題，交流有助港青更了解在內地生活的各種細節，同時可多推專業培訓。

黃俊瑯：大灣區衝出香港最理想 望政策給年青人希望和職業規劃

另外，前海青年創業基地負責人黃俊瑯提出多項具體建議，他認為民政事務局應加強力度和投放更多資源推動「粵港澳大灣區創新創業基地體驗資助計劃」及「粵港澳大灣區青年創業資助計劃」。他認為，港府應加強與內地磋商，讓大灣區對港資企業的政策拆牆鬆綁。他舉例指，港資公司在內地註冊和控股的程序繁複，例如需花金錢取得律師公證，但註冊成為港資公司後，由於公司不屬於內資，有些牌照又無法申請，例如網站ICP備案。

黃俊瑯認為，本港年青人在目前疫情和經濟下行的情況下，若要衝出香港，大灣區是最理想的地方。他認為政府的大灣區政策需要向年青人給予希望和職業規劃，以文化娛樂和數碼娛樂產業為例，香港可利用自身優勢，為大學生提供學習、訓練和實習機會，同時港府與大灣區企業合作，利用內地的市場優勢，予畢業後港人回大灣區工作的機會，最重要是不要讓青年認為政府「唔想我哋留低（香港）」。

有不願具名的本地政界人士表示，協助港青北上大灣區就業料是未來粵港的大方向，但大灣區城市會否開放大量公務員讓港青申請，則不樂觀。該人士指，經歷去年反修例風波後，內地省市政府普遍對香港年輕人「多了戒心」，會否讓大量港青進入政府部門仍有待觀察。