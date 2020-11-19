再增9校爆上呼吸道感染　紅磡灣馬頭涌官小、沙田圍呂明才需停課

衞生署衞生防護中心今日（19日）公布再多9間學校爆發上呼吸道感染，涉1間幼兒中心及8間小學，共涉及209名學生及2名職員。有關學校包括名校馬頭涌官立小學(紅磡灣)、浸信會沙田圍呂明才小學及漢師德萃學校等。

中心會為出現上呼吸道感染爆發個案的學校安排派發深喉唾液樣本瓶，為受影響班別的師生進行2019冠狀病毒檢測，並會建議於未獲得檢測結果前受影響學校停止面授課堂及活動不少於七日。

根據中心提供的詳細資料，九龍城共錄得2宗，包括香港保護兒童會祈廉士日託嬰兒園、馬頭涌官立小學(紅磡灣)；深水埗亦錄得2宗，包括聖公會基福小學、啓基學校；旺角錄得1宗為漢師德萃學校；沙田則錄得3宗，包括東華三院冼次雲小學、浸信會沙田圍呂明才小學、東華三院蔡榮星小學；荃灣則為天佑小學。

聖公會基福小學受感染人數最多 涉18男13女

爆發上呼吸道感染的9間學校中，深水埗聖公會基福小學情況最為嚴重，受感染學童共31人，分別為18男13女，年齡介乎6至10歲。當中23人已經求醫，全部情況穩定，無需入院。

其次為九龍城馬頭涌官立小學(紅磡灣)，受感染學童共29人，分別為15男14女，年齡介乎7至12歲，另有1名職員亦受感染。當中12人已經求醫，全部情況穩定，無需入院。

此外，亦有幼兒中心爆發上呼吸道感染，同為九龍城區的香港保護兒童會祈廉士日託嬰兒園，感染學童共19人，分別為14男5女，年齡介乎10至24個月，另有1名職員亦受感染。當中13人已經求醫，全部情況穩定，1人獲安排入院。

衞生署衞生防護中心指，考慮到新冠肺炎疫情，以及近日錄得多宗學校爆發上呼吸道感染個案的情況，為謹慎起見，將為爆發上呼吸道感染個案的學校，安排派發深喉唾液樣本瓶，為受影響班別的師生進行新冠狀病毒檢測，並會建議受影響學校，在未獲得檢測結果前，停止面授課堂及活動不少於7日。

中心停止續指，停止面授課堂7日的安排，適用於於11月18日及以後，被中心確定為出現爆發個案的學校。中心指，會繼續評估個別個案爆發的情況，向有關學校作出相應的停課建議。

▼11月16起收緊防疫措施▼

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本周累計164間學校及院舍爆疫

本周日（15日）起至今日下午5時，累計有164間學校及院舍出現上呼吸道感染爆發，比昨日再多30間小學、1間中學及3間院舍有人染疫，累計感染人數增至1,064人。