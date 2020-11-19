上呼吸道感染個案大爆發　5日增133間學校中招　首蔓延至中學

持續有本地學校爆發上呼吸道感染，衛生署防護中心總監黃加慶表示，情況有惡化勢趨，由本月15日至今日（19日）中午12時，已有最少133間小學及1間中學爆發感染。他表示，為審慎起見會向爆發個案的學校派發樣本瓶檢測，並建議有檢測結果前，相關學校應停課不少於7天。

▼11月16起收緊防疫措施▼

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黃加慶表示，雖然幼稚園自周六（14日）起暫停面授課程，但校園內上呼吸道感染個案的上升趨勢未有停止，由15日至今日中午12時，最少133間小學及1間中學爆發感染。

爆上呼吸道感染學校 等新冠病毒檢測結果前停課7日

黃加慶指，不排除有需要加強社交距離措施，假如家長發現子女有發燒、喉嚨痛、咳嗽等病徵，便不應再上課。他又認為，學生應減少課外活動，做好個人衛生。另外，他表示，會向爆發個案的學校派發樣本瓶檢測，並建議有檢測結果前，相關學校應停課不少於7天。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，往年亦有上呼吸道感染個案，但未如現時般嚴重，就此感到奇怪，因為新冠肺炎疫情下，學生都有佩戴口罩。她表示，最初只建議相關班別停課，但現時病毒蔓延速度快，故建議全校停課7日，冀中斷傳播。她續稱，早前決定維持逐班停課的，會維持原有安排，但新爆發的學校，則會採取新安排，全校停課，以免造成混亂。

至於是否需全港停課，黃加慶表示，當小學、幼稚園的上課人數減少，確有助防止傳播，但除了衛生因素，社會仍需考慮其他因素。