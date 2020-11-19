張祺忠涉殺妻｜女兒憶與母吵成最後一面灑淚　指父母平日好sweet

香港大學機械工程學系副教授張祺忠涉殺妻案，張祺忠的一對子女任辯方證人作供。女兒庭上指，在案發前一晚就廁所板問題，和母親爭吵，然後離家。被問及是否最後一次見到母親時，女兒即在庭上灑淚，又指其父母平日很開心很sweet。

被告張祺忠，56歲。控罪指他於約2018年8月17日，在香港謀殺妻子陳慧文(53歲)。

母稱不滿意廁板安排可以搬出去

張祺忠的兒子張思博供稱，其房間的廁所曾遭母親更換廁所板，令他不滿。於2018年時，再發生同類事件，母親卻對他的不滿不以為然，謂：「如果唔鍾意，可以搬出去。」兒子因此把朱古力塗在母親和胞姐使用的廁所的廁板上。他亦指，於2018年8月16日晚上(即案發前數小時)，在房間聽到母親和胞姐，就廁板問題爭吵。

被問及是否無論發生何事，父親仍愛母親，兒子同意。

被告張祺忠女兒張思慧憶述當日與母吵架，卻成了母女二人的最後一面，不住在庭上灑淚。(朱棨新攝)

女兒憶與最後吵架灑淚

張祺忠的女兒張思慧則供稱，16日晚上曾和母親爭吵，而她亦有向父親表示：「都唔關你事，而家鬧你老婆咋。」女兒之後離開住所。被問及這是否最後一次見到母親，女兒同意並在庭上灑哭。

女兒指父母常好開心好sweet

女兒作供時亦補充，母親說話尖酸，亦會為一些小事和父親爭吵。惟女兒指，父母平日相處愉快，如母親打羽毛球，父親幾乎每次都開車接送她。此外，辯方呈上張和妻子的合照。張思慧庭上形容，「佢地成日都好開心好sweet」。

案件編號：HCCC292/2019

辯方所指的案情。(詳見下圖)