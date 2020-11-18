張祺忠涉殺妻｜兒子指父案發前變易怒　會瞪大眼及自言自語

香港大學機械工程學系副教授張祺忠涉殺妻案，辯方傳召張的兒子作供。兒子透露雙親不時有爭吵，但一般會是母親罵父親，惟父親在案發前數年亦變得易怒，又指父發怒很少會罵人，但會瞪大雙眼，並自言自語。兒子又指，月入約10萬元的父親，曾遭母親形容收入不多，若非靠她的投資，恐會「揸兜」。惟兒子認為父親收入「唔係媽媽講到咁差」，母親說法不公道。

被告張祺忠，56歲。控罪指他於約2018年8月17日，在香港謀殺妻子陳慧文(53歲)。張否認謀殺罪，但願意承認誤殺罪，不獲控方接納。

指父有禮願幫他人

任牙醫、英文名字Scot的張思博作供，並先後講及父母親的性格。Scot形容父親張祺忠為人友善、有禮貌，願意幫助他人。至於母親陳慧文則熱情，關心身邊的人。

被告張祺忠的兒子張思博稱，覺母親陳慧文罵父收入不多，及父沒有她會「揸兜」的說法並不公道。(朱棨新攝)

母親心直口快說話不中聽

然而，由於母親口直心快，講出他人不中聽的話，因此會和他人爭吵。母親在爭吵時，甚至會講粗口，如「仆街」、「去死啦」、「廢」和「無用」。他亦指，母親亦經常改變主意，如Scot和胞姐曾有意替飼養的狗隻絶育，並一度說服反對的母親。惟他們到獸醫的診所時，母親突然改口，愛犬最終未有絶育。

2018年見父惱怒嚇親

Scot又指，父母之間亦不時有爭吵，但一般都是母親罵父親，父親少有反擊。惟父親在案發時前數年，變得易怒。父親發怒時，很少會罵人，但雙眼會瞪大，並自言自語。Scot舉例指，父親頭髮較少，他會把小量的水灑在父親頭上，父親以往只會以微笑回應。但於2018年時，Scot再做該行為，父親的表情看似惱怒。Scot當時「少少嚇親」，自此未再開相同玩笑。

母會在親友前指父收入不多

此外，母親曾指罵父親的收入不多，若非靠她的投資，恐怕會「揸兜」，母親甚至會在其他親戚面前覆述。但Scot 覺得母親的說法並不公道，因為父親的收入「唔係媽媽講到咁差」。

張祺忠早前作供時透露，其大學的收入每月約10萬元。

案件編號：HCCC292/2019

張祺忠自辯時聲稱案發的經過。(詳看下圖)