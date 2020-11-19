新冠肺炎｜機場深喉唾液檢測　一周走漏5患者　靠快速測試截回

本港新冠肺炎疫情反覆，衞生防護中心今日（19日）公布新增12宗確診個案，當中8宗屬輸入個案，累計總個案為5,492宗。惟今日其中1宗輸入個案，患者（編號︰5486）的深喉唾液樣本呈陰性，並到酒店接受強制檢疫後，發現其漱口樣本檢測結果（即快速測試）為初步陽性，是機場於7日內第5宗「走漏」個案。

患者（編號︰5486）的深喉唾液樣本呈陽性，是機場於7日內第5宗「走漏」個案。（資料圖片／羅國輝攝）

衞生署指，今日其中1宗外地輸入個案，該名19歲男患者（編號︰5486）從英國倫敦乘坐CX252航班64A座位，於11月16日抵港，並無病徵。他於衞生署的機場臨時樣本採集中心，收集深喉唾液樣本，檢測結果呈陰性。其後，該名男子到觀塘帝盛酒店接受強制檢疫。不過，他亦在香港國際機場收集漱口樣本，檢測結果卻為初步陽性，衞生署得悉後立即通知他送院，其後確診。

翻查資料，該確診男子為機場於7日內，第5次深喉唾液呈陰性的「走漏」個案。早前另有4宗個案，編號為5421、5454、5465、5475，年齡介乎23歲至34歲，分別從英國、阿拉伯聯合酋長國、孟加扣、印尼抵港，僅得1名患者（編號︰5454）具病徵，病發日期為11月13日。

而該4名患者抵港後主要居於港島及九龍，分別為西環One-Eight-One酒店、中環香港莎瑪荷李活服務式工寓、葵青香港荃灣絲麗酒店、油麻地香港海景絲麗酒店。

▼11月16起收緊防疫措施▼

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早前衛生防護中心傳染病處主任張竹君曾表示，機場為抵港人士採取不同樣本（即深喉唾液及漱口樣本），透過傳統PCR檢測，而非LAMP技術檢測漱口樣本。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，本港機場一直以旅客的深喉唾液樣本做PCR檢測，但部分人不懂得「留好的深喉唾液樣本」，「唔識鼻咽向後索」，情況在年輕患者身上更為明顯，因此這個方式可能走漏部分患者。

他指出，政府為了測試「快速測試」的成效，現時於機場同時收集旅客的漱口樣本，但用於LAMP測試後，發現其準確度大概只有82%，於是同時把漱口樣本作PCR檢測，需時多10多分鐘，但料準確度可以有所提升。張竹君曾指，現時這幾宗深喉唾液走漏、漱口找到的個案，都是透過PCR而檢測得出。換言之，未必是檢測方式令結果有不同，而是樣本不同而引致。