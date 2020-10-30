旅遊氣泡｜Prenetics購牛津大學快速測試　機場等結果僅需半小時

為配合與新加坡建立的旅遊氣泡，政府委託了檢測公司Prenetics，在香港機場提供英國牛津大學團隊研發的Oxsed RaViD Direct 快速測試。傳統核酸檢測需等待4小時以上方有結果，新測試運用了RT-LAMP技術，等候時間僅需15至30分鐘，其靈敏度為92%至100%。 由前日（28日）開始，香港國際機場開始測試Oxsed RT-LAMP核酸檢測技術，旅客可留下唾液作檢測，為期兩周。

檢測公司Prenetics購入了英國牛津大學研發的Oxsed RT-LAMP鼻咽及咽喉拭子檢測。（Prenetics提供圖片)

檢測公司Prenetics購入了英國牛津大學研發的Oxsed RT-LAMP鼻咽及咽喉拭子檢測。Prenetics行政總裁楊聖武稱，一般的PCR檢測需等待4小時以上方有結果，而新測試大幅減低等候時間，僅需15至30分鐘。

牛津大學研究團隊研發了使用逆轉錄-環狀介導等溫擴增技術（RT-LAMP）來檢測病毒RNA，可在實驗室以外的地方進行即時檢測。RT-LAMP可使用鼻、咽喉拭子、唾液或漱口內樣本，其敏感度達92%至100%。

Prenetics共同創辦人兼行政總裁楊聖武。（資料圖片／龔嘉盛攝）

由前日（28日）開始，香港國際機場開始測試Oxsed RT-LAMP核酸檢測技術的靈敏度和可靠性，為期兩周。所有抵港旅客需到臨時樣本採集中心接受唾液採樣，旅客可拒絕參與RT-LAMP的試驗，但仍必須接受RT-PCR核酸檢測。英國倫敦希思羅機場已正在使用Oxsed快速測試，旅客可支付80英鎊，在機場接受檢測。目前兩個機場合共收集了數百個樣本。

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