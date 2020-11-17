【新冠肺炎】研究揭機場防疫漏洞　當局須外防傳入

本港新冠肺炎疫情反覆，理工大學研究團隊分析本港新型冠狀病毒的基因及傳播率，發現第三波疫情最常見的GR型病毒株已經在本港消失，但10月出現的多個本地感染群組，則驗出帶GH型病毒，病毒基因與株印度及尼泊爾的輸入個案相似，相信病毒是由外地傳入。本港應如何應對外來輸入個案，再次引起港人關注。

理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒及其團隊，分析了18個自10月出現的本地個樣案本，其中包括涉及國寶之家、China Secret、梅窩Staycation、中聯辦宿舍等群組或個案樣本，發現多個樣本的基因排序與尼泊爾及印度的輸入個案「極度相似」。

蕭傑恒認為第三波疫情源於大量免檢疫人士來港，有不少海員入住不同酒店因而將病毒帶入社區，而政府已堵塞海員漏洞。及至第四波疫情相對傳播較慢，但機場防疫卻仍見漏洞，政府亦須從速修補缺口。蕭傑恒表示不少旅客來港前曾轉機，不排除在轉機途中受感染，而因時間較短、病毒量較低，患者在落機後進行的檢測未必能即時驗到。近兩個月本港286宗輸入個案，最少73人在機場的檢測結果呈陰性，直至檢疫期間才被發現確診。近日輸入個案增加，政府應致力避免輸入個案與社區接觸，再釀大規模的社區感染。

來港人士雖然要進行強制檢測，但他們到埗之後仍須乘坐交通工具前往酒店，而所居酒店的職員又難以謝絕所有探訪。（資料圖片）

交通、住宿雙管齊下

來港人士雖然要進行強制檢測，但他們到埗之後仍須乘坐交通工具前往酒店，而所居酒店的職員又難以謝絕所有探訪。即使港府自周三（18日）將禁止深訪酒店檢疫者，但誠如蕭傑恒調查發現，從酒店營運角度看來，職員始終難以截停每位出入訪客。

因此政府應認真考慮專家意見，從交通及所居酒店兩方面雙管齊下。例如可與業界討論「抗疫酒店」可行性，在本港以招標等形式，讓強制檢疫人士入住指定酒店，由此方便保安減少訪客出入。及至交通方面，政府亦應研究從機場設立專車接送檢疫人士前往指定酒店，減少檢疫人士與社區接觸。

近月本港輸入個案增加，社區源頭不明個案浮現，除了政府應循防疫措施防範疫情，旅客自律隔離，市民在社區內保持防疫意識亦相當重要。如非必要，市民最好減少聚餐，避免前往人多地方，做好個人防疫，降低疫情在社區再度爆發的風險。