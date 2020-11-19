新冠肺炎｜專家：若疫情持續反彈　政府需收緊措施　倡全港停課

本港疫情急速反彈，截至今日（19日）凌晨新增12宗確診個案，當中兩宗感染源頭不明，另有超過20宗初步確診個案，當中大部分屬本地個案感染源頭未明。 中大呼吸系統科講座教授許樹昌坦言，現時源頭不明個案的比例增高，個案亦分散在不同地區，爆發第四波的風險高。若情況持續，政府就應再收緊防疫措施，包括針對酒店staycation及酒吧的限制措施。 呼吸系統專科醫生梁子超狠批政府政府仍有多項不足，普通科門診派樣本瓶需要很長時間才能出報告，令市民寧願自掏荷包到檢測中心檢測。他又指出，全港中小學、幼兒中心等仍有爆發上呼吸道感染，衞生署花大量大力物力去做這方面的追蹤工作，以致忽略了新冠肺炎疫情，建議政府盡快停課，以免浪費人力。

許樹昌坦言，現時源頭不明個案的比例增高，個案亦分散在不同地區，爆發第四波的風險高。 （資料圖片／盧翊銘攝）

許樹昌表示，現時源頭不明個案的比例增高，個案亦分散在不同地區，爆發第四波的風險高，若未來數天的確診個案仍多，源頭不明個案比例持續達20%，政府就應再收緊防疫措施，包括針對酒店staycation及酒吧的限制措施。政府即將放寬內地港人回港免檢疫，也會推出與新加坡的旅遊氣泡，他認為若香港疫情持續惡劣，新加坡也會叫停旅遊氣泡，「內地都唔敢畀人落嚟啦。」

跳舞場所未納表列處所

他指出，確診者曾在舞蹈室Starlight Dance Club跳舞，而該地點空氣可能不流通，而且跳舞時很可能氣喘，跳舞者或不戴口罩，「就算戴咗口罩，跳舞時側邊都可能漏啲飛沬。」亦有機會是有人手部被污染，但沒有立刻洗手又跳舞，都可能造成傳播。他稱，這類場所較為「特別」，599F章未有涵蓋到。

梁子超狠批政府政府仍有多項不足，就的士司機的篩查嚴重滯後。 （資料圖片／歐嘉樂攝）

梁子超就稱，單日有超過20宗初步確診個案，當中數宗源頭不明，「係明顯強烈反彈嘅訊號。」認為疫情已進一步在社區蔓延，「有啲確診者無高危因素，例如家庭主婦，代表唔係高危地方先有傳播，社區有隱形傳播鏈，更難控制到。」

他批評現時政府在多方面仍有不足，他解釋有4名的士司機於上周確診，但當局就的士司機的篩查嚴重滯後，有人嫌普通科門診派樣本瓶的檢測方式，需要很長時間才能出報告，寧願自掏荷包到檢測中心檢測，「如果門診派樽係做得好，啲人點解要咁做？」

他認為的士司機屬「流動傳播媒介」，若做不好篩查，會把病毒擴散到多區，政府需要再改善門診派樽的措施，也需加快出報告的時間，「24小時內應有結果，可以外判出去畀化驗室做」，更應考慮補貼確診者的薪金損失。

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另外，梁子超指出全港中小學、幼兒中心等仍有爆發上呼吸道感染，衞生署花大量大力物力去做這方面的追蹤工作，以致忽略了新冠肺炎疫情，「本身停課係3日，但佢哋做唔切，（對學校的停課要求）都變成7日啦！」他建議政府盡快要求全港所有學校停課，「唔應該浪費人力」，亦可減少學童的接觸，對疫情都有利。

他認為，只要政府及時推出針對性的改善措施，仍有望在兩周內控制到疫情，但若有遲疑，疫情就可能「翻幾番」，重演第三波。

至於Starlight Dance Club的問題，他直言不明白為什麼出席者會分成「一枱枱」，質疑場地是否曾舉辦飲食活動，「佢係咪有牌照？有無做足措施？空氣流唔流通？」他指出，全球都有運動員確診，反映做運動有一定風險，因需長時間、近距離接觸，跳舞也是其中一種，若場地人多，即使戴了口罩也有風險，他稱政府需考慮收緊運動場所的人數限制。

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記者正向食物及衞生局查詢有關Starlight Dance Club是否受到599F章規管。