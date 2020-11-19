新冠肺炎｜酒店房限4人料周內落實　業界指政府或准套房婚嫁用途

新冠肺炎疫情反彈，政府明日（20日）起將酒店納入需遵守防疫措施的處所名單，並將限制群組聚集的法例，由公眾地方延伸至有關處所的非公眾地方，令身處酒店內人士，也須遵守限聚令，即目前規定最多4人。 不過，具體生效日期需與酒店業界商討後落實。政府今日（19日）下午業界開會，香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城會後表示，料約一星期內公布和實行措施，又指業界在會上提議，放寬套房作婚禮儀式用途，讓人數多於4人，引述政府表示會考慮。

▼11月16起收緊防疫措施▼

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酒店業主聯會：業界無太大異議

酒店業界今日下午將與政府開會，歷時約1.5小時。酒店業主聯會執行總幹事李漢城會後表示，會上主要討論執行細節，亦認為要求合理，業界沒有太大異議，預料新措施短時間內會生效。

香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城表示，業界會配合相關措施。（黃詠榆攝）

酒店對違規住客將先勸喻 如不配合將報警

不過，業界席上反映其中一個困難，不少新人早上、中午時，會租房作婚嫁的出門用途，新人的親朋戚亦會出席，若只限4人很難做到。他表示，與會政府官員的態度開明，如在配合防疫措施的情況下，包括佩戴口罩，表示可考慮放寬套房作婚禮用途。

李漢城又指，刊憲後所有客人、訪客皆需登記，在有法律框架下，更方便酒店管理。他又強調，酒店會加強人手巡查，如發現違規，會首先勸喻，如客人不配合，因有法律理據，酒店會報警處理。