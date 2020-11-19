新冠肺炎｜醫管局：門診診所將增設14部檢測樣本包自動派發機

新冠肺炎疫情持續，醫院管今日（19日）宣布，將在明日起的一周內，陸續於選定的普通科門診診所，增設14部檢測樣本收集包自動派發機，包括大嶼山社區健康中心，以配合衞生署衞生防護中心「加強化驗室監察計劃」，方便自覺有較高風險及輕微不適的市民作病毒檢測。

醫管局決定在明日起的一周內，陸續於選定的普通科門診診所增設14部自動派發機。（資料圖片）

醫管局發言人表示，早前於3間普通科門診診所，裝設樣本收集包自動派發機，試行運作效果理想。該局決定在明日起，於一周內陸續在選定的普通科門診診所，增設14部自動派發機。醫管局指，為方便市民領取樣本收集包，是次嘗試在一些曾受其他因素所限，而未能成為派發點的診所，探討試用自動派發機的可行性，故此亦將於北大嶼山社區健康中心增設自動派發機，令派發樣本收集包的普通科門診，增加至47間。

▼派發點詳情▼

自動派發機將放置於診所日常服務範圍外的地方，醫管局提醒，市民領取樣本收集包時，應注意相感染控制措施及保持社交距離，如有特別需要，可聯絡診所職員尋求協助。醫管局亦稱，會密切留意市民使用樣本收集包自動派發機的情況，如環境及運作安排許可，會在更多診所設置自動派發機。