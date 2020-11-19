新冠肺炎｜環團推算疫情下港人消耗20億個即棄口罩　倡研回收再造

新冠肺炎疫情持續近一年，口罩成疫下必需品。有環團調查發現，逾9成受訪者表示慣常使用即棄口罩，推算港人在今年2月至11月中消耗20億個即棄口罩，重量當等於110萬個膠樽。 調查又發現，市面部份可重用口罩亦具備高效能的過濾標準，防護能力不遜於即棄口罩，建議政府為可重用口罩制訂清晰使用指引，從源頭減廢和回收再造方向，減少即棄口罩對環境造成的破壞。

綠領行動調查發現，逾9成受訪者表示慣常使用即棄口罩，推算今年2月至11月中消耗20億個即棄口罩。（綠領行動提供）

綠領行動在今年10月13日至31日，以網上問卷訪問1,095人，92%受訪者表示慣常使用即棄口罩，對口罩的首要考慮是防護程度較高、較衞生、或因家中有大量存貨；反之，選擇可重用口罩人士，則更關注環保、認為該類口罩不需經常購買和平均價格較便宜，相關人士亦較少重視防護程度和衞生。

可重用口罩過濾能力未必遜即棄口罩

綠領行動在網上對比20款可重用口罩的過濾能力，有一半至少達到美國材料和試驗協會（ASTM International）一級防護標準，有 8 款更達二級或以上，VFE達95%以上亦有6款，反映防護能力不遜於即棄口罩。在價錢方面，根據廠商建議的可重用次數或濾芯壽命計算，有10款平均價錢介乎2元至3元，與即棄口罩價格相若，部份口罩平均價更低至0.7元。

香港醫學會傳染病顧問委員會聯席主席、兒科醫生陳以誠認為，到醫院或老人護理中心等高危地區，應配戴醫療用途即棄口罩；若有安全社交距離，常用酒精潔手液消毒雙手、習慣不摸臉，在風險較低、疫情較緩和的情況下，例如在社區購物、一般社交場合、甚至上班及乘搭公共交通工具等，使用有較高抗菌效能的可重用口罩，或已足以應付大部份情況。

陳以誠（左）認為，有較高抗菌效能的可重用口罩或已足以應付大部份情況，例如在社區購物、一般社交場合、甚至上班及乘搭公共交通工具等。（綠領行動提供）

環團建議研究口罩回收再造

即棄口罩材質主要成份是聚丙烯（PP），難以分解。綠領行動調查發現，88%慣常使用即棄口罩的受訪者認同，即棄口罩會對環境造成傷害，當中 68%表示若疫情持續，會支持使用可重用口罩。

綠領行動助理項目經理葉翠雯表示，有專家曾估計，疫情下全球每月使用即棄口罩超過1,290億個，以每個口罩約3克計算，相等於38.7萬噸，即香港2018年165天的堆填區塑料棄置量，反映情況嚴峻。她說，今年7月世界各地專注環保和公共衞生的學者和專家已發出聯署呼籲，多用可重用口罩，各國政府亦已著手研究不同使用口罩的環保方法。

綠領行動建議，機構減少以即棄口罩作為贈品或禮品，改為派發高規格的可重用口罩；政府應檢視現時市場上可重用口罩的防護規格，列出規格指引，並加入保護環境要求，制訂融合抗疫需要的使用可重用口罩場合指引；又建議政府研究把廢棄口罩回收再造。

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