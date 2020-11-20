新冠肺炎｜曾祈殷：第四波疫情已開始　社區存在不少隱性傳播鏈

本港昨日新增12宗確診個案，當中兩宗感染源頭不明，另有超過20宗初步確診個案。衞生防護中心總監黃加慶出席疫情記者會更指出，目前令人愈來愈擔心，疫情有可能急速「大反彈」。 醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今日（20日）在電台節目中指，第四波疫情已來臨，呼籲市民要有心理準備。他又指，有關個案分布在不同階層、職業及地區，證明社區存在不少隱性傳播鏈，

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷。（資料圖片／高仲明攝）

曾祈殷表示昨公布的超過20宗初步確診個案，有超過一半可能是源頭不明個案，直言：「第四波（疫情）其實已經嚟咗。」他說，若源頭不明個案佔4至5成，已經大幅上升，情況值得令人擔憂，而參考之前的數據，源頭不明個案比例只有1至2成。

此外，有關個案分布在不同階層、職業及地區，證明社區存在不少隱性傳播鏈，故呼籲市民多注重個人衛生，並應減少非必要的聚會。

不排除政府要再收緊防疫措施

曾祈殷又說，政府已在16日收緊限聚令及防疫措施，又稱「力度一定有」，但由於才剛開始，故需要時間觀察是否有效。若未如理想，不排除政府要再收緊現行措施。

他又指，若這周或未來一周每天的確診數字達雙位數，而且不明源頭比例達到5至6成，相信政府不會坐以待斃，需要加辣。

▼11月16起收緊防疫措施▼

+ 8 + 8 + 8

小學上呼吸道感染個案仍然遞增 應做果斷決定

對於有學校爆發上呼吸道感染，曾祈殷認為，政府下周應做評估，若小學個案仍然遞增，應做果斷決定。

近日有不少的士司機確診，被問及是否需要強制有關群組檢測，曾認為，的士是流動傳播鏈，的士司機除了可以互相交叉感染外，同時又會接觸大量公眾，故政府應「睇緊啲」。