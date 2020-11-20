疫情與上呼吸道感染夾擊　初小停課14日　陳肇始：不排除全面停課

新冠肺炎疫情反覆，再遇多間學校爆發上呼吸道感染，港府召開記者會，形容疫情急速惡化，公布全港小一至小三下周一（23日）起停課14天，至於由本月中起停課的幼稚園及幼兒中心，停課期結束日將由原定的11月27日，延至12月6日。陳肇始解釋，新冠肺炎與上呼吸道感染的傳播途徑及病徵相似，考慮風險及感染可能性後，認為現階段初小風險較高，要率先停課，並提醒高小及中學亦須做好防疫，直言若再有爆發，或立即公布全面停止面授課。

陳肇始公布一系列防疫措施，包括初小學生停面授課堂14天，並針對的士司機、老人院職工及有病徵人士推強制檢測。（羅君豪攝）

食物及衞生局局長陳肇始指，新冠肺炎疫情反覆，出現反彈及惡化，顯示本地有隱性傳播鏈，加上本港多間學校爆發上呼吸道感染，形容情況令人憂慮，考慮到新冠肺炎與上呼吸道感染的傳播途徑相似，當局評估學校爆發上呼吸道感染對社會有高風險，故需停課。

衛生署錄得約439宗上呼吸道感染爆發個案，涉及逾4,040人，近六成個案為小學生（其中約七成為初小生），餘下三成多涉及幼稚園或幼兒中心（約147宗）。

衞生署署長陳漢儀。（羅君豪攝）

衞生署署長陳漢儀指，幼兒園停課後感染數字下跌，但至昨天（19日）仍有接近150間小學爆發上呼吸道感染，雖然以往上呼吸道感染不一定需要停課，但今年個案升得快，情況比去年嚴重，考慮到初小生自理能力較弱，未必跟得上防疫措施，故安排他們停課。

陳肇始透露，當局曾考慮全港學校停課，惟考慮風險及感染可能性後，認為現階段初小風險較高，故率先停課，「小朋友愈細，自理能力愈低，所以安排先停課」。

教育局副局長蔡若蓮表示，已透過電話與學校及議會代表溝通，說明停課原因，初步學界表示理解有關安排。（羅君豪攝）

蔡若蓮：已聯絡學界代表

教育局副局長蔡若蓮則表示，已透過電話與學校及議會代表溝通及說明停課原因，初步學界表示理解安排。由於學校在安排物資及實行防疫措施上已有經驗，教育局會與學校保持聯絡，參考專家意見後，再決定何時復課。蔡若蓮呼籲仍要上課的學生保持高度警覺，並提醒校舍要保持開放，讓有家庭照顧需要的學生可以回校。



陳肇始亦提醒高小及中學亦須做好防疫，若出現爆發會立即公布停止面授課。

多間學校爆發上呼吸道感染，政府公布初小下周一起停課。(資料圖片)

袁國勇批容許學生校內脫罩飲食屬「嚴重錯誤」



現時全港中小學已可面授半天，學生不會在校午膳，惟政府沒強制禁止學生在小息時進食。政府防疫顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今日（20日）談及疫情變化時，形容學校容許學生在課堂上除下口罩飲食屬「嚴重錯誤」。被問到政府會否訂立指引禁學生校內進食時，陳肇始表示，須盡量減低學校內的脫罩活動。

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