港孩早熟又比上一代增高？　衞生署集2萬兒童數據更新生長圖表

衞生署為學童提供學生健康服務，人人手執一本兒童健康記錄冊。每年身體檢查時，醫護會在冊子內生長圖表記錄身高、體重等。目前使用的生長圖表早於1993年制訂，數據來自70至80年代的兒童。 隨時代變遷、急速經濟增長和生活環境改善，兒童和青少年的身高體重和上一代所不同，有醫生觀察到，高小至初中學童比以前同齡的高，並提早踏入青春期。有見及此，衞生署正進行香港生長研究，收集更整全的數據，以更新圖表。 有醫生表示，近20年全球的兒童都較高大，有需要修正生長圖表。

香港生長研究調查會在全港採樣，收集2萬名年齡介乎0至20歲兒童和青少年的身高、體重、頭圍和身體指標。（陳家怡攝）

研究為期三年 要收隻腰圍、體脂、臂展長度數據

衞生署委任香港中文大學兒科學系，以及香港大學兒童及青少年科學系共同進行是次研究。為期三年的香港生長研究在去年2月開始，分三個階段，團隊已經完成首個階段參考文獻和分析衞生署收集的數據，現時開展第二階段數據收集，第三階段為繪製新的生長圖表。

是次大規模調查會在全港採樣，收集2萬名年齡介乎0至20歲兒童和青少年的身高、體重、頭圍和身體指標，例如腰圍、體脂、臂展長度、體適能和相關數據。研究邀請公立醫院的新生嬰兒、母嬰健康院的幼兒和社區人士參與，亦會在全港五區抽選就讀幼兒中心、幼稚園、小學、中學、職業訓練學校和大學的學生參加調查。

港大兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強（左起），衞生署家庭及學生健康處社會醫學顧問醫生（家庭及學生健康）鍾偉雄，以及中大兒科學系應用教授倪以信（Tony Nelson）。（陳家怡攝）

顧問醫生：觀察到港童青春期提早

中大兒科學系應用教授倪以信（Tony Nelson）表示，有研究發現近青少年比以前提早踏入青春期，早了至少6個月，而且他們比上一代的較高，但相關數據不足以證實只是由於青春期提早，抑或是世代的長期趨勢。

衞生署家庭及學生健康處社會醫學顧問醫生（家庭及學生健康）鍾偉雄表示，觀察到高小至初中學童比上一代的高，青春期提早，因此需要新的生長圖表作臨床參考工具，「現階段不可落一個定論，話佢地係咪已經高咗？係咪真係青春期發育早咗？所以要進行第二階段研究。」他指，現時兩端的年齡組群數據，包括0歲和17至18歲的數據代表性不足，希望是次調查增加補充數據。

研究人員上周於德蘭中學採樣，為學生量度身高。（衞生署提供）

威院前兒科部門主管：近20年兒童較高大肥胖

18年前制訂的生長圖表沿用至今，威爾斯親王醫院前兒科部門主管李志光表示，全球近20年的兒童較高大肥胖，「大隻啲」，圖表數據過了許久，有需要修正，更新圖表也講了10年。鍾偉雄說：「強調而家係更新現有嘅生長圖表，並不表示我哋而家圖表已不適用、不準確。」

港大兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強表示，其他國家的生長圖表更新非頻密，有的是10至20年或以上才更新一次。他指，完成調查後不會即時用最新數據，會分析調整一些合用的數據，將新舊數據合併，制成一個新圖表。

香港生長研究調查會在全港採樣，收集2萬名年齡介乎0至20歲兒童和青少年的身高、體重、頭圍和身體指標，以更新生長圖表。（陳家怡攝）

料2022年年底推出新生長圖表

研究第二階段的數據收集期望在明年年尾完成，預料在2022年年尾完成生長圖表，圖表有助政府制訂公共衛生政策。團隊表示，調查需要具代表性的樣本，學生高度參與和家長支持非常重要，目前疫情期間，走進學校量度身高等亦會採取充足的預防感染控制措施，家長可以放心。