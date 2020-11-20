上呼吸道感染停課｜學界批機制混亂、政府反應慢　倡設跨部門小組

第四波疫情蓄勢待發之時，小學及幼稚園急劇爆發上呼吸道感染，政府今午(20日)宣布，全港小學一年級至三年級下周一(23日)起停課14日。有多個小學校長表示，理解局方停課安排，但認為今午才公布有關消息十分趕急，令學校難以應對配合。 他們又批評，今次上呼道停課安排混亂，衞生署衞生防護中心聯絡工作緩慢，促教育局與食衞局成立跨部門小組，改善學校與局方的通報機制，同時訂定停課及復課的指標，令學校可以及早準備。

第四波疫情蓄勢待發之時，小學及幼稚園急劇爆發上呼吸道感染，政府今午宣布，全港小學一年級至三年級下周一起停課14日。（資料圖片）

資小校長會名譽主席：部分學校因而需「腰斬」考試

近日疫情惡化，加上學界上呼吸道感染個案急增，食物及衞生局局長陳肇始今日(20日)宣布全港小一至小三下周一(23日)起暫停面授14日，至12月6日復課。

資助小學校長會名譽主席張勇邦表示，明白目前疫情狀況，但官方今午才公布有關消息，令學界無足夠時間向學生及家長交代停課及教學調動安排，「學校唔同酒吧、食肆，可以話停就停，學校有好多活動進行。」他舉例，本月正值上學期期末考試，部分學校因此需要「腰斬」考試，需要再視乎何時復課，再決定取消或是延後考試。

教育局九月初更新學界防疫指引，列明疫情下停課安排，不過，上呼道感染則未有相關指引。（資料圖片）

全港中小學自九月下旬分階段恢復面授，不過，在復課約兩個月間，有學校已曾兩度停課。福建中學附屬學校校長徐區懿華表示，其校上月初有學生家長確診，惟日內未能獲衞生防護中心確認學生屬緊密接觸者，學校只能自行上報校董會決定停課兩日，兩日後才接獲中心正式通知，反映中心聯絡工作緩慢。

教育局九月初更新學界防疫指引，列明疫情下停課安排，不過，上呼道感染則未有相關指引。她指，本周二學校向中心通報學校出現上呼吸道個案，但是翌日下午五時才收到通知，中心突然收緊停課指引，由下令有關班別停課3日，改為全校停7日，更甚下周一起初小停課14日。她坦言停課安排混亂，令學校無所適從，師生疲於奔命。

促官方訂定停課及復課準則及機制

徐區懿華與張勇邦均建議，官方訂定停課及復課準則及機制，例如會否按照學校上呼吸道感染個案宗數及比例釐定，令學界可以預視何時停課，有心理準備安排。徐區懿華續指，提倡教育局與食衞局成立跨部門小組，除制定停課等準則，同時應將通報及聯絡學校工作交回教育局，令學校可以快速應變。