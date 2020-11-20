新冠肺炎｜Starlight增9人確診　富商吳汪靜宜傳染期到高球會食飯

本港新冠肺炎疫情大幅反彈，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（20日）公布昨日全日錄得新增26宗確診個案，當中21宗為本地個案。Starlight Dance Club群組新增9人確診，涉及5名舞蹈導師；而群組首名確診患者、商界名人吳汪靜宜曾在本周日（15日），到有富豪俱樂部之稱的深水灣香港高爾夫球會食飯。 該群組已出現二代傳播，有患者的家人未曾去跳舞但初步確診。今日另有超過40宗初步確診，當中至少7人曾於本月12至14日期間到過Starlight Dance Club，包括水吧員工。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，新增26宗確診個案，當中21宗為本地個案，12宗與早前個案有關連，9宗個案源頭不明。

第5487宗個案、確診的76歲女富商吳汪靜宜，是灣仔駱克道353號的Starlight Dance Club首名確診者。今日9名患者與此群組有關，至少5人為舞蹈導師。患者的個案編號為5500、5502、5503、5511、5513、5514、5515、5516及5517。大部份患者曾於本月14日到過Starlight，亦有少量患者曾於13日赴該處。

高爾夫球會已關門消毒清潔

張竹君確認，76歲的吳汪靜宜在本月15日去過香港深水灣香島道19號的香港高爾夫球會食飯，屬傳染期。記者以顧客身份致電香港哥爾夫球會，職員表示餐廳近日已關門消毒清潔，暫預料下周會重開，不過如有需要或另作安排。

▼11月16起收緊防疫措施▼

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Starlight群組患者家人確診

該群組已出現二代傳播，第5516宗個案的家人未曾去跳舞但初步確診；第5511宗個案沒到過Starlight Dance Club，但曾與患者有工作上接觸。

Starlight Dance Club佔地4,000多呎。（網上圖片）

張竹君又稱，現有超過40人初步確診，當中至少7人曾於本月12至14日期間到過Starlight Dance Club。其中一名患者為Starlight水吧員工，於前日（18日）開始不適，反映該處有病毒傳播，

患者涉及不少跳舞導師，他們亦曾去過銅鑼灣謝斐道Dance Culture及上環Heavenly Dance舞室，衞生署會追蹤傳染期內到過這些舞室的師生。