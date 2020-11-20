新冠肺炎｜袁國勇倡延旅客檢疫期　酒店檢疫2周後再居家隔離7天

新冠肺炎疫情急速大反彈，近日再有多宗本地確診個案。港大微生物學系講座教授袁國勇今日（20日）出席一個活動後稱，有理由相信本港第四波疫情已開始，今波疫情估計源自尼泊爾，而目前政府的邊境防疫措施亦非滴水不漏。他建議兩招堵塞漏洞，包括考慮停飛高危地點航班，或延長檢疫時間，入境旅客酒店檢疫14天後，再接受7天家居檢疫。他又稱，本港有出現病徵的人未做檢測，導致社區有隱形傳播鏈，認為有需要推行強制檢測，要求有病徵人士必須檢測。

袁國勇稱，若要「清零」，需要做到四點配合，包括社交距離措施、入境要做到「滴水不漏」、衞生署做好追蹤工作等。（張浩維攝）

港大微生物學系講座教授袁國勇出席「灼見名家」周年論壇後稱，本港疫情趨勢爆發第四波，指如第一至三波的疫情均源自外地輸入個案，而第四波同樣源自尼泊爾，並開始在本港有感染群組。他稱，下月為聖誕節假期，會有大量留學生回港，建議政府應收緊入境防疫政策，包括考慮停飛從高危地區回港的航班，或延長檢疫時間，如首14天於酒店檢疫，其後7天在家檢疫，並於第20日再做檢測，若為陰性才安排入社區。

袁續稱，現時本港非全部有病徵的市民去做檢測，導致社區有隱形傳播鏈。他建議政府應盡快實行為有病徵人士做強制檢測，他稱本港一早已需要推行強制檢測，認為與人權或政治無關。他又稱，應收緊部分高危地點的社交距離措施，包括酒吧、跳舞場所。

他稱，若要「清零」，需要做到四點配合，包括社交距離措施、入境要做到「滴水不漏」、衞生署做好追蹤工作等。他又指現時本港非全部有病徵的市民去做檢測，導致社區有隱形傳播鏈，令第四波疫情爆發。他稱，經私家醫生轉介做檢測的陽性比率為0.72%至0.8%，較於機場檢測的陽性率高，呼籲若市民有病徵應做檢測。他又呼籲公眾紀錄曾去過的地方，方便衞生署追蹤。

政府擬暫停小一至小三面授課堂，袁國勇稱要視乎疫情發展再考慮應否全面停課，但認為容許學生在課堂上除下口罩飲食為「嚴重錯誤」。他稱，應讓學生先吃飽才回校，若要在中途飲水應使用飲管。

至於政府推行「回港易」，並擬容許內地及澳門居民來港免檢疫。袁國勇認為內地疫情相對受控，對本港防疫工作未有太大風險，反而對內地及澳門的風險較大。酒店業建議放寬規管措施，他稱要視乎房間通風量、房間大小等。

袁國勇在論壇上稱若按本港現時的防疫政策，未能做到「清零」，形容本港情況為「somewhere in between」，情況未如歐美惡劣，又未做到內地標準，笑稱「有晒一國兩制的好處同壞處。」

有指新冠肺炎源於意大利，袁國勇稱現時未有足夠證據顯示意大利為源頭，根據現時資料，病毒最近的祖先為中國菊頭蝠，而最多出現在中國內地，加上爆發源頭為內地，相信病毒源頭為內地。

中大前校長沈祖堯於論壇上稱，估計病毒不會消失，「會一直留喺度」。（張浩維攝）

沈祖堯料病毒不會消失

中大前校長沈祖堯於論壇上稱，估計新冠病毒不會消失，「會一直留喺度」。他提到過往的鼠疫、天花病毒至今未能完全控制，雖然現今醫學發展較發達，但籲大家「唔好過份樂觀」，又稱相信「口罩有排戴」。

他提到，防疫工作要三方面配合，包括政府要投放資源給予研究工作、政策要配合科學研究發現，加上要每個市民配合防疫工作，包括減少外出及佩戴口罩。

▼11月16起收緊防疫措施▼