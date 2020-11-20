新型肺炎｜今逾40宗初確診逾90日新高　張竹君：主要來自檢測中心

衞生防護中心今天（20日）公布，本港新增26宗確診個案，是繼8月22日，90天後單日錄得26宗確診個案，其中有21宗屬本地感染。另今天有逾40宗初步確診，當中至少有7人曾到Starlight Dance Club，料創自8月18日以來新高。

今天有40宗初步確診個案，當中至少有7人曾到過灣仔駱克道Starlight Dance Club。（余俊亮攝）

Starlight Dance Club水吧員工初步確診

今天有40宗初步確診個案，當中至少有7人曾到過灣仔駱克道Starlight Dance Club，到訪日子為本月12至14日。其中包括一名Starlight Dance Club水吧員工，他在前天（18日）不適，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，水吧員工未必是病毒源頭，但反映Starlight Dance Club有傳播，中心會追蹤在12日到訪的人士。

張竹君提到，涉及的Starlight Dance Club舞蹈教師，也去過銅鑼灣謝斐道Dance Culture Association或上環德輔道西Heavenly Dance教舞蹈，中心將會追蹤傳染期內到過上述舞蹈室的師生。

張竹君指，目前有大量初步確診個案，來自鰂魚涌檢測中心和油麻地檢測中心，部分可能和Starlight Dance Club群組有關，有很多源頭不明或和早前個案不相關的個案，例如家庭主婦和裝修工人。

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