新冠肺炎｜荃灣主婦確診　參加尖沙咀百樂會懷舊歌舞百人生日派對

新冠肺炎疫情惡化，本港今日新增26宗確診，當中有21宗是本地個案，當中9宗源頭不明。新確診無源頭患者有3人是家庭主婦，其中一宗涉67歲居於荃灣海壩新村的家庭主婦，她於11月16日曾到尖沙嘴「百樂會懷舊歌舞」出席生日派對，當日有多人聚集，及有跳社交舞活動。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，歌舞廳暫時有一宗確診個案，難確定有否爆發疫情，尚要取得出席人士的名單。她指，同場料涉約百人，須通知派發樣本樽做檢測，亦會安排與確診者同桌人士檢疫。

本港今日新增的21宗本地確診個案中，有三名患者是家庭主婦。其中一較受關注個案，患者編號#5518，該患者是67歲家庭主婦，居於荃灣海壩新村，於11月16日到尖沙咀加拿芬道「百樂會懷舊歌舞」出席生日派對。記者今日到現場視察，涉事歌舞廳已關閉，門口張貼通告指，即日起停業14日，料於12月4日重開。



翻查資料，歌舞廳由民建聯中西區支部副主席林炳勳持有，林於2015年7月接手經營，會所只招待會員，定期舉辦不同集體舞班供會員參加。2019年3月，該會所曾發生集體暈倒事故，疑因抽風系統損壞下仍煮食，導致場地積聚一氧化碳。



除上述個案外，有兩宗新增確診個案亦是家庭主婦，分別是個案5510，59歲女患者，居於寶馬山花園1座；另一位編號5512患者則居於旺角通菜街利民大廈。

新冠肺炎疫情惡化，張竹君表示，本港今日新增26宗確診，當中有21宗是本地個案，有9宗是源頭不明個案。（張浩維攝）

其餘確診者包括：



個案5497為37歲男患者，在屯門良景扶康會威景成人訓練中心做培訓工作。



個案5499為27歲扎鐵工人，居於何文田邨適文樓，其工作地盤有超過100人，同隊的10多名工人將送檢疫中心，而個案5506為其家居接緊密觸者，同樣確診。



個案5501為61歲女士，在沙田翠華花園C座任職保安，居於河畔花園，其家人、個案5505一同確診。

個案5504， 63歲男的士司機，居於將軍澳寶林邨。



個案5507，49歲男士，居於觀塘麗港城17座，在新蒲崗泰景大廈上班。

個案5509，42歲女士，居於將軍澳的香港九龍東皇冠假日酒店，早前曾到日本探親。

個案5498，73歲男士，是早前確診、屯門山景邨景安樓的家人。

▼11月16起收緊防疫措施▼