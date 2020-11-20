衞生署拒承認4名職業司機假陽性　專家：4人同時無抗體機率極低

政府專家顧問、中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌稱，懷疑早前同日確診的4名職業司機在醫院覆檢結果均呈陰性、沒有抗體，或屬假陽性個案，疑因檢測樣本在私人實驗室受污染。許樹昌稱，他曾與醫管局兩名微生物學顧問討論這4名司機的情況，均同意他們是屬於假陽性。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在回應稱，非所有康復者會出現抗體，暫未有證據顯示他們屬於假陽性。呼吸系統專科醫生梁子超說，估計每百名康復者或有一人沒有抗體，而這次的情況是4宗個案情況一致，「可以計到個機率係極低、絕少可能發生。」

早前同日確診的4名的士司機，入院後再檢測的樣本均呈陰性，驗血後亦沒有發現抗體，現時四人已出院。圖非涉事司機。（資料圖片）

金域檢驗負責4名司機檢測

政府專家顧問、中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌稱，早前同日確診的4名職業司機，包括3名的士司機（第5417、5419、5420宗個案）及一名復康巴士司機（第5418宗個案），入院後再檢測的樣本均呈陰性，驗血後亦沒有發現抗體，現時四人已出院。另外一名同日確診的77歲的士司機（第5409宗個案）則仍然留院，情況危殆。

許樹昌懷疑4人的樣本在私人公司的實驗室受污染，故出現假陽性；再交由衞生署都是使用同一樣本，導致覆檢亦呈陽性。當醫管局再取新樣本、在無污染的清況下再做化驗，結果便全是陰性。據了解，上述4宗懷疑假陽性個案，以及第5409宗個案，均是經金域檢驗（香港）有限公司負責的特定群組檢測確診。

張竹君：好難講咩叫假陽性

被問到這4宗個案是否屬於假陽性，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會上回應指「好難講咩叫假陽性」，又指非百份百患者會出現抗體，暫未有證據顯示他們屬於假陽性。

呼吸系統科專科醫生梁子超指，若本港疫情未能控制至與內地相若，料不會有太多內地居民來港。（資料圖片）

梁子超：4人同時無抗體絕少發生

呼吸系統專科醫生梁子超說，倘若單一患者康復後沒有抗體，是有可能發生，估計每百名患者或有一人有此情況；但這次的情況是4宗個案在短時間內確診，在醫院檢測同時呈陰性，又同時沒有抗體，「可以計到個機率係極低、絕少可能發生。」他又稱，不排除4人當中存在個別陽性個案，但提醒涉事實驗室檢討化驗程序，減低經人手污染及交叉感染等情況。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片）

許樹昌稱，他曾與醫管局兩名微生物學顧問討論這4名司機的情況，兩人眼見多次覆檢結果呈陰性，均同意他們是屬於假陽性。他又稱，全球兩度感染新冠肺炎的個案仍少於10宗，反映只有極少數患者無抗體，「同一日4個病人無抗體嘅可能性係微乎其微。」

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