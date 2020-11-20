張祺忠涉殺妻｜辯方證人指張妻綽號叫「天拿水」　意謂一撻即著

港大機械工程學系副教授張祺忠涉殺妻案，辯方今(20日)傳召多名辯方證人作供，其中有港大偉倫堂宿舍員工指，張妻陳慧文的英文名字為Tina，綽號「天拿水」，意謂「一撻就著」，與張相識50年的好友亦指，張為人樸實，但其妻卻「欠缺社交技巧」，直言其妻有次到張家燒烤，其妻見張妻的態度後，也說以後都不會出席活動，精神科醫生指，張於案發時有多個抑鬱症狀，會影響其判斷力，案發時屬精神失常，影響判斷力。

被告張祺忠，56歲。控罪指他於約2018年8月17日，在香港謀殺妻子陳慧文(53歲)。

安裝工程曾因陳投訴至延誤

港大偉倫堂宿舍員工蔡榮輝（譯音）供稱，英文名字為Tina的陳慧文，綽號「天拿水」。蔡解釋，因若有人講了不中意的話，便會「一撻就著」。蔡同意陳慧文霸道，並透露偉倫堂曾有安裝太陽能板的工程，但因陳慧文的投訴而延誤。

指張衣著50年不變

建築師陳梁材指，認識張祺忠逾50年，兩人由小學至預科都是同學。他形容張性格隨和，生活樸素，50年的衣著都一樣，都是藍色裇衫，心口掛著藍色原子筆。而張亦投入其教學，常分享與學生的事。陳又指，舊同學間中都有聚會，惟張於2017至2018年間，藉詞推塘參加聚會。此外，被告亦變得消瘦和焦悴。

辯方品格證人對張祺忠及其妻的描述。(詳看下圖)

指張妻欠社交技巧

陳梁材續指，認識張的妻子陳慧文。他認為張妻欠幽默感和社交技巧，並舉例指曾到張的偉倫堂住所燒烤，惟陳慧文卻謂：「啲野係咁架啦，招呼張祺忠朋友係咁架啦」、「呢啲野係自己做，唔通要我招待你咩。」他的妻子亦有出席該次燒烤，事後也謂不會再出席該些活動。

他亦透露，張被捕後曾到警署提供協助。張還柙兩年間，陳梁材亦有探望張，包括張的生日，兩人至今仍保持書信往來。張的律師續問，陳梁材對張的支持，是否因為張值得。他庭上稱：「絶對係」。

醫生指案發時有精神失常

此外，青山醫院精神科醫生蕭慧敏稱，今年9至10月，共7次會見張祺忠，她亦和張祺忠的一對子女等會面。她認為，張在案發時有抑鬱症，屬精神失常，影響其判斷力和控制能力。

她解釋，張有抑鬱症多個病徵，包括專注力下降、記憶力轉差、下決定速度減慢和體重下降等。

案件編號：HCCC292/2019

張祺忠早前自辯講述事發經過。(詳見下圖)