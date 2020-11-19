Starlight Dance Club群組爆疫　據悉確診者為商界名人吳汪靜宜

本港新冠肺炎疫情再度急速反彈，衞生防護中心今日（19日）宣布，本港新增12宗確診個案，當中有一名75歲女確診者，曾往灣仔駱克道Starlight Dance Club跳舞。另有超過20宗初步確診個案，其中有5位亦曾在同日或前一日前往Starlight Dance Club，是跳舞導師和學生，有兩名初步確診導師更去過另一間位於上環的Heavenly Dance舞室。 據了解，該名確診者為商界名人吳汪靜宜，她的兒子吳繼煒、吳繼泰，是基滙資本的創辦人。過去亦有傳媒報道，吳汪靜宜熱愛跳舞，亦多次出席標準舞比賽，去年她亦有出席觀賞2019亞洲國際標準舞錦標賽。

患者為一名76歲居半山女商人（個案編號#5487），屬感染源頭不明的個案，在周六（14日）下午3時至5時曾往灣仔Starlight Dance Club跳舞，到場者至少5人亦初步確診，當中有2名初步確診導師，亦曾到過上環Heavenly Dance教跳舞。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君曾指，據聞Starlight Dance Club當天有人唱歌，即有「live music」，但時段在下午或是晚上仍在調查。

有學校曾代表香港參加《馬來西亞第一屆霹靂國際舞蹈公開大賽》，吳汪靜宜（左四）曾與國際賽代表合照。（東華三院網站）

吳汪靜宜愛跳舞

張竹君今日亦指，該名確診的女商人住在半山司徒拔道威利閣。記者翻查資料，確診者為商界名人吳汪靜宜。據了解，確診者的住宅地址由一家公司持有，公司董事由吳汪靜宜擔任董事，吳汪靜宜的年齡亦與衞生防護中心公布的數字吻合。過去亦有傳媒報道，吳汪靜宜曾出席標準舞比賽，去年她亦有出席觀賞2019亞洲國際標準舞錦標賽。

吳汪靜宜的丈夫是地產投資公司建生國際的已故創辦人吳仲燦。其兒子吳繼泰及吳繼煒則在2005年創立基滙資本，從事地產投資，早前豪花百億購買多個領展商場，並購入太古城一座商廈。

職員見到記者後立即關門

Starlight Dance Club位於三湘大廈，大廈傍晚有穿保護衣工作人員到場消毒清洗大堂，而樓上的Starlight Dance Club職員見記者即關門，沒有回應任何問題。舞蹈會所外有張貼告示，不招待體溫逾37.3度市民，及16日內曾離港人士。

大廈有公司安排明日停工

在三湘大廈附近工作的余先生表示，經常會經過大廈出入，他擔心舞蹈會所群組會擴散，又憂慮「唔知佢哋跳舞有無戴口罩」，認為如果這類場所疫情不受控有需要加強規管。

在大廈工作的蒙小姐對爆疫感意外，認為政府有需要規管相關場所，甚至要求停業。另有在大廈工作的市民表示，公司已安排明日毋須上班。

兩名初步確診的跳舞導師，除了去過灣仔Starlight Dance Club外，亦去過上環Heavenly Dance。（張嘉敏攝）

Heavenly Dance將關閉一周

此外，有初步確診的舞蹈老師曾授課的上環Heavenly Dance。記者於晚上到訪該舞蹈中心，接待處未有職員，有告示提醒要戴上口罩。有員工其後表示中心將關閉一周，並於今晚安排大清洗。

Starlight Dance Club佔地4,000多呎。（網上圖片）

2014年以逾7000萬元購入

資料顯示，Starlight Dance Club位於該駱克道353號三湘大廈32樓。陶曼瑩在2014年以約7,219萬元購入三湘大廈32樓全層，她持有「亞洲星暉舞蹈協會有限公司」，亦是該公司的董事。其公司的商業名稱是「亞洲星暉舞蹈會所」，英文名稱正是Asia Starlight Dance Club。張竹君在記者會曾指，該舞室佔地4,000多呎。

2017年曾有傳媒報導，Starlight Dance Club是陶曼瑩與兩子創辦的高級舞蹈會所。