確診大廈｜Starlight群組9患者住址曝光　一人住大潭億元紅山花園

新冠肺炎疫情急速反彈，衞生防護中心公布，本港今日（20日）新增26宗確診，當中21宗屬本地感染，更包括9宗無源頭個案。根據衞生防護中心資料， Starlight Dance Club的9人群組中，6人居於港島區；餘下3人則於西貢及將軍澳。

其中，群組首名患者、個案5487的建生國際集團主席吳汪靜宜居於老牌豪宅威利閣，但未算最豪，個案5503的65歲女子，居於大潭紅山花園。翻查過往報道，於2014年底，曾有人斥約8,430萬元，購入紅山花園一幢洋房。

根據衞生防護中心資料，新增的21名本地個案確診者居所遍布港、九、新界，其中5宗個案居住於西貢及將軍澳。資料顯示，Starlight Dance Club群組主要集中於港島區，當中4人區於灣仔區，南區及中西區則各一人，其中南區的患者為一名65歲無病徵女子，居於大潭紅山花園。

翻查過往的傳媒報道，紅山花園合共有16座洋房，各樓高3層，建築面積一律3,608平方呎，坐擁大潭灣海景。2014年12月，楊受成之子楊其龍便以8,430萬元，購入紅山花園一幢洋房。

個案5503的65歲女子，居於大潭紅山花園。（Google Map截圖）

Starlight Dance Club群組個案均住於私人屋宛，最先確診的建生國際集團主席吳汪靜宜，居住於跑馬地威利閣，每個單位同樣料近億元。

另外，有3人居於西貢及將軍澳，當中2人居於清水灣，個案5502的63歲女子居於清水灣大廈；5517的56歲女子則居住曉嵐閣2座。其餘一人為個案5515的29歲男子，居於將軍澳低密度豪宅藍塘傲。

至於唯一未曾到Starlight Dance Club，卻受到群組家人傳染的確診者（個案5511），則居於九龍城兆寶閣。

三名確診主婦住不同區

另外，今日新增的個案中，有3人是家庭主婦，其中個案5518為67歲家庭主婦，居於荃灣海壩新村，於11月16日到尖沙咀加拿芬道「百樂會懷舊歌舞」出席生日派對。其餘2人則為個案5510及5512，分別居於寶馬山花園1座及旺角通菜街利民大廈。

▼近14日曾有確診者出現病徵前兩天起到訪過的大廈▼