新冠肺炎｜梁子超促全港停課　許樹昌料政府觀察數天後收緊措施

本港新冠肺炎疫情急劇反彈，今日（20日）新增21宗本地感染個案，另有逾40宗初步確診個案，大部份感染源頭不明。政府公布，全港小一至小三學生，將於下星期一起暫停面授課程，為期兩周，幼稚園及幼兒中心停課也延至下月6日。 呼吸系統專科醫生梁子超批評，政府收緊防疫措施猶如「擠牙膏」，建議立即宣布全港停課，並安排公務員在家工作，率領市民在家抗疫。政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌表示，相信政府會在短時間觀察疫情變化，於數天內收緊防疫措施，或包括全港停課。

政府公布，全港小一至小三學生，將於下星期一起暫停面授課程，為期兩周。（又一村學校網站圖片）

因應上呼吸道感染及新冠肺炎反彈的雙重威脅，食物及衞生局局長陳肇始今午公布，全港小一至小三學生，將於下星期一起暫停面授課程，為期兩星期，直至12月6日。她又稱，不排除再收緊其他防疫措施。

▼11月16起收緊防疫措施▼

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呼吸系統科專科醫生梁子超指，若本港疫情未能控制至與內地相若，料不會有太多內地居民來港。（資料圖片）

梁子超：擠牙膏不足以應付疫情急速反彈

呼吸系統專科醫生梁子超稱，本地個案的數字在一周內上升10倍，未來兩周是控制疫情的關鍵，批評政府收緊防疫措施猶如「擠牙膏」，不足以應付急速反彈的疫情。他指出，政府應向公眾發放清晰的信息，讓市民明白疫情嚴峻，應減少聚集活動。他建議，政府應立即宣布全港停課，並安排公務員在家工作，率領市民在家抗疫。

梁子稱又說，政府不應再容許任何處所或食肆舉辦大型聚會，婚宴等須全部叫停。另外，運動場所亦屬於高危，舞蹈活動不應繼續，球類活動則應減低人數上限。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片）

政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌表示，本港疫情的上升速度非常令人擔心，相信政府會在短時間觀察疫情變化，於數天內收緊防疫措施，或包括全港停課。