新冠肺炎｜創科局長行街市推安心出行App　覆蓋逾萬場所萬八的士

創新及科技局局長薛永恒今日（18日）落九龍城區，走訪街市、食肆、酒吧、茶餐廳、足部按摩店、卡拉OK等，推銷「安心出行」流動應用程式。創科局表示目前已有超過10,000個公私營場所參與「安心出行」APP計劃，程式更覆蓋全港約18,000輛的士。當局指「安心出行」在香港App Store及Google Play的免費程式熱門排行榜中均位列首位，唯被問及下載人數時，當局稱核對當中，無可奉告。

創新及科技局局長薛永恒今日到九龍城區巡視，走訪土瓜灣街市、食肆、酒吧、茶餐廳、足部按摩店、卡拉OK等，了解「安心出行」流動應用程式的推行情況。街市出入口和當眼處張貼了「安心出行」場所二維碼，旁邊張貼宣傳海報，讓市民了解下載和使用方法，鼓勵市民使用程式記錄出行。

薛永恒又與商戶及市民交談，聽取他們對該流動應用程式的意見及可改善的地方；向他們瞭解食環署推出的公眾街市推廣非接觸式付款資助計劃。該計劃提供一次過資助，推廣在街市檔位使用非接觸式付款，減低街市環境傳播病毒的風險。

「安心出行」過半為公營場所

薛永恒稱，各界對於「安心出行」流動應用程式反應熱烈，目前已有超過10,000個公私營場所參與其中。當中6,000多個屬公營場所，包括政府辦公大樓、體育館、游泳池、圖書館、街市、熟食中心、社區會堂／服務中心、公共屋邨大堂及購物中心、醫院、診所、郵局、碼頭等，另有近4,000個私營場所，包括銀行、食肆、咖啡店、卡啦OK、酒吧、會所、酒店、健身中心、戲院、商場、商店、商業及住宅樓宇等。

「安心出行」流動應用程式同時可直接用於全港約18,000輛的士。創科局表示，會邀請更多業界同行，如連鎖食肆、零售店鋪、物業管理等，結集社會各界力量，鼓勵市民養成記錄出行習慣，以科技精準抗疫，為嚴防第四波疫情做好準備。

《香港01》向創科局查詢「安心出行」流動應用程式的下載人數，當局稱核對當中，未有透露，又稱該應用程式在香港App Store及Google Play的免費程式熱門排行榜中均位列首位。

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